¿Podria una cosa tan simple com un cafè amb llet tenir un efecte antiinflamatori beneficiós? Doncs segons un estudi sí, ja que aquesta beguda combina proteïnes i antioxidants, cosa que duplica les propietats antiinflamatòries a les cèl·lules immunitàries dels humans.

Quan els bacteris, virus i altres substàncies estranyes entren en el nostre organisme, el sistema immunitari respon desplegant glòbuls blancs i substàncies químiques que ens protegeixen, una reacció denominada inflamació, que també passa al sobrecarregar tendons i músculs o en malalties com l’artritis reumatoide.

Els antioxidants o polifenols, presents en els éssers humans, les plantes, les fruites i les verdures, s’utilitzen en la indústria alimentària per alentir l’oxidació i fer que els aliments durin més temps però també són saludables per a l’ésser humà, perquè ajuden a reduir l’estrès oxidatiu de l’organisme que provoca la inflamació. Malgrat les seves bondats, se sap molt poc dels polifenols.

Molt pocs estudis han investigat què passa quan els polifenols reaccionen amb altres molècules, com les proteïnes presents en alguns aliments. Ara, un nou estudi de la Universitat de Copenhaguen ha investigat l’efecte antiinflamatori de combinar polifenols i proteïnes, i els resultats han sigut prometedors.

«Hem demostrat que quan un polifenol reacciona amb un aminoàcid, es potencia el seu efecte inhibidor de la inflamació a les cèl·lules immunitàries. Per tant, és clarament imaginable que aquest còctel pugui tenir també un efecte beneficiós sobre la inflamació en humans», explica Marianne Nissen Lund, que ha liderat la investigació.

L’estudi s’ha publicat a la revista ’Journal of Agricultural and Food Chemistry’. Els investigadors van provocar una inflamació artificial a cèl·lules immunitàries. Després, unes van rebre diverses dosis de polifenols que havien reaccionat amb un aminoàcid, d’altres només van rebre polifenols i un grup de control no va rebre res.

Van observar que les cèl·lules immunitàries tractades amb la combinació de polifenols i aminoàcids eren dues vegades més eficaços en la lluita contra la inflamació que les cèl·lules a què només es van afegir polifenols.

Estudis previs d’aquest equip havien demostrat que els polifenols s’uneixen a les proteïnes dels productes carnis, la llet i la cervesa. Per a aquest estudi, van comprovar si les molècules també s’uneixen entre si al barrejar cafè amb llet (el cafè és ple de polifenols i la llet és rica en proteïnes).

«El nostre resultat demostra que la reacció entre els polifenols i les proteïnes també es produeix en el cafè amb llet que estudiem. De fet, la reacció es produeix tan ràpidament que ha sigut difícil evitar-la a qualsevol dels aliments que hem estudiat fins ara», afirma Marianne Nissen Lund.

La investigadora està convençuda que aquesta reacció i l’efecte antiinflamatori potencialment beneficiós també es produeix al combinar altres aliments compostos per proteïnes i fruites o verdures.

La indústria i la comunitat investigadora, que coneixen els grans avantatges dels polifenols, estudien com afegir les quantitats adequades de polifenols als aliments per aconseguir la millor qualitat.

«Com que l’ésser humà no absorbeix tants polifenols, molts investigadors estudien com encapsular-los en estructures proteiques que millorin la seva absorció en l’organisme. Aquesta estratègia té l’avantatge afegit de potenciar els efectes antiinflamatoris dels polifenols», conclou la investigadora.