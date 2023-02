Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda en línia, després d'escoltar els seus clients, reformula el seu tradicional detergent Colònia de Bosque Verde per a adaptar-lo a un hipoal·lergogen amb perfum, apte per a tot tipus de pells, incloses atòpiques, sensibles o amb al·lèrgies. Així mateix, reforça la seva eficàcia de rentada per a fer front a les taques, potenciar la seva blancor i tenir un aroma encara més durador, fresc i intens.

Inquiba és el Proveïdor Totaler responsable d'elaborar aquest detergent, apte per a roba blanca i de color, en les seves instal·lacions situades en Guareña (Badajoz). El producte, millorat des del mes de setembre passat, està disponible sota la marca Bosque Verde en les més de 1.600 botigues que la companyia té situades a Espanya i Portugal.

Mercadona va posar en marxa l'estratègia SPB (Sempre Preus Baixos) el 1993, després d'observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien una màxima qualitat al millor preu, sempre en aquest ordre; i no canviaven constantment el seu cost. Durant tots aquests anys, la companyia no ha deixat d'apostar per la qualitat, que és un dels reptes principals als quals diàriament s'enfronten tots els departaments de la cadena i l'impuls de la qual representa una clara oportunitat per a poder continuar oferint al client productes, un a un, diferencials.

I tot a través d'una estratègia que fomenta el consum conscient i crític, que es guia per criteris socials i mediambientals, i que persegueix un objectiu clar: garantir un consum de productes de la màxima qualitat amb el menor impacte possible i ajudar així a millorar la qualitat de vida de les persones que habiten aquest planeta i de les generacions futures.

La luxosa crema de Mercadona que costa menys de sis euros

En parlar de la cura de la cara hem de tenir molt en compte quins productes utilitzar. Normalment, les millors cremes per a la cara les trobem en les perfumeries dins de la secció d'alta cosmètica, no obstant això, solen tenir uns preus astronòmics que no són per a totes les butxaques. Afortunadament, hi ha opcions molt més ajustades de preu que es poden trobar en els supermercats. Concretament en Mercadona tenen una luxosa crema que es pot obtenir per menys de sis euros. No és d'estranyar que sigui un dels productes més venuts dins de la secció de Bellesa d'aquest supermercat.

La cura facial és una rutina de bellesa que s'enfoca a mantenir la pell de la cara saludable i en bon aspecte. Algunes de les principals preocupacions que les persones tenen quant a la cura facial inclouen l'aparença d'arrugues, taques fosques, pell seca o grassa, i porus obstruïts. Afortunadament, hi ha molts productes i tractaments disponibles per a ajudar a millorar l'aparença i la salut de la pell de la cara.

Una de les primeres coses que hauries de fer en la teva rutina de cura facial és netejar la teva pell. Això ajudarà a eliminar la brutícia, el maquillatge i l'excés d'oli que poden obstruir els teus porus i causar problemes de pell. Hi ha molts tipus de netejadors disponibles, com a netejadors suaus i líquids per a pells sensibles, i netejadors més forts per a pells més resistents. És important triar el netejador adequat per al teu tipus de pell i utilitzar-lo d'acord amb les instruccions.

Després de netejar la teva pell, és recomanable aplicar un tònic. Els tònics ajuden a equilibrar el pH de la pell i a eliminar qualsevol residu que el netejador pugui haver deixat enrere. També poden ajudar a minimitzar els porus i a proporcionar una sensació de frescor. Existeixen diferents tipus de tònics disponibles, com tònics amb alcohol i tònics sense alcohol, així que és important triar el que més s'ajusti al teu tipus de pell.

Exfoliació

Un altre pas important en la cura facial és exfoliar la pell. L'exfoliació ajuda a eliminar les cèl·lules mortes de la pell i a revelar una pell més suau i lluminosa. Existeixen diferents tipus d'exfoliants disponibles, com exfoliants químics que utilitzen àcids per a eliminar les cèl·lules mortes de la pell, i exfoliants físics que utilitzen grans o pedres per a fregar la pell i eliminar les cèl·lules mortes. És important exfoliar la pell de manera suau i no excedir-se en la freqüència d'exfoliació, ja que pot danyar la pell si es fa de manera incorrecta.

Un altre pas important en la cura facial és hidratar la pell. La pell seca és més propensa a arrugues i a tenir un aspecte apagat, per la qual cosa és important mantenir-la hidratada. Existeixen molts tipus d'hidratants disponibles, entre elles, una crema que embeni Mercadona que està entre les més venudes de la seva secció de Bellesa. Es tracta de "Luxe Caviar Reaffirman", una crema antiarrugues amb caviar que té moltes propietats per a les pells madures. I és que aquesta crema nodreix, aporta fermesa i millora l'aparença de les arrugues. Aquesta luxosa crema amb caviar s'embeni en Mercadona per només 5,90 euros.