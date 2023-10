Durant els últims anys s’ha incrementat el nombre de persones que practiquen l’ancestral esport d’anar a córrer, fins i tot entre persones que no acostumen a fer esport normalment. Per això, moltes vegades els usuaris nouvinguts a aquest esport, el running, el practiquen amb l’equipament que troben per casa, sense tenir en compte que potser no és el més adequat. Segons David Ponce, expert en osteopatia, mai utilitzaríem un calçat de golf per sortir a córrer. I aquesta és la màxima que hauríem d’aplicar sempre: hem de fer servir el calçat adequat per cada tipus d’esport. Concretament, l’expert indica que en el cas de sortir a córrer es realitzen moviments repetitius que forcen molt algunes zones del nostre peu.

Quines són, doncs, les patologies què pot portar l’ús d’un equipament incorrecte? En el cas dels corredors, cal tenir cura, sobretot, amb les lesions al peu i al genoll. Les més habituals són: facitis plantar (inflamació de la fàscia del peu), tendinitis Aquil·lina (una sobrecàrrega que provoca inflamació al tendó), metatarsàlgia (un dolor als ossos del peu) o la síndrome de fàscia lata (inflamació a la banda del peu). Peronador o talonador Però sobretot, la majoria de les afeccions estan relacionades amb com trepitgem i quin calçat utilitzem. Per això és crucial, abans d’animar-nos a fer esport, estudiar com es mou el nostre peu. Un peu pronador és aquell que tendeix a moure’s cap a l’interior. El peu humà és pronador per naturalesa, però un moviment massa excessiu cap endins pot provocar lesions. D’altra banda, un peu supinador, o que tendeix a moure’s cap enfora, també pot portar a algun dels problemes abans mencionats. Per saber exactament com es comporta el nostre cos el millor, assegura Ponce, és anar a un especialista en biomecànica o podologia i fer un estudi biomecànic per poder estar segurs que el calçat que comprem és l’adequat per a practicar l’esport que volem i, a la vegada, tenir assegurada la salut del peu. Els experts assenyalen que és bàsic triar un calçat que s’adeqüi a l’esport que es practica per tal de prevenir lesions. De totes maneres, també destaquen que els materials amb els quals es fan les esportives tenen en compte aquests fets, però tot i això, subratllen la importància de fer estudis biomecànics que determinaran quina inclinació natural té el cos de cada usuari per tal de saber, entre d’altres, si requereix plantilles, si es té una tendència d’inclinació en concret o si hi pot haver tendències a patir determinats tipus de lesions. Finalment, cal destacar que a l’hora de fer esport és fonamental tenir un equilibri en la petjada i que cada esportiva hauria de tenir una durada d’uns 700 quilòmetres.