Sovint algunes peces de roba que es fiquen a la rentadora desprenen borrissols, que a la llarga poden causar estralls en el funcionament habitual d'aquests electrodomèstics. Tot i això, un vídeo de TikTok ha revelat el truc definitiu perquè els rentats de jerseis i altres peces que també pateixen deterioraments en el seu aspecte no deixin cap mena de rastre. Perquè això sigui possible, només calen pilotes de tennis.

Així mateix, hi ha altres consells que poden resultar molt útils a l'hora de conservar en bon estat la rentadora. És el cas de substàncies com el vinagre blanc o el bicarbonat de sodi, que ajuden a netejar l'interior del tambor després de rentar-lo.

Farcits de plomes

El feltre de niló o llana que envolta les pilotes de tennis pot ser un gran aliat per combatre l'aparició de borrissols en determinades peces de roba. Perquè això funcioni, simplement han d'introduir-se dues o tres pilotes al tambor de la rentadora abans de ficar la resta de peces.

A més, per evitar que les plomes d'alguns farcits s'enganxin, els experts recomanen utilitzar aquestes pilotes perquè els seus impactes durant el centrifugat mantinguin el teixit d'edredons i vestimentes gruixudes ben esponjosos.

Manteniment de la rentadora

Productes com el vinagre blanc serveixen per netejar la rentadora. Si afegeixes 250 mil·lilitres d'aquesta substància a cada rentat, la roba de qualsevol color no deixa anar borrissols i surt més neta. De la mateixa manera, dues o tres cullerades de bicarbonat de sodi juntament amb el detergent donaran un resultat similar a l'esmentat, sempre que el centrifugat sigui moderat i no s'utilitzin suavitzants.