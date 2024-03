Tenir uns bons hàbits de neteja és clau per tenir una casa sense bacteris, humitats, pols i insectes, entre altres. La zona del bany és una de les estances que més s'han de cuidar perquè el seu ús és freqüent i diari. Mantenir una bona higiene del lloc, farà que la nostra salut no corri perill d'infeccions. Avui us deixem un truc per aconseguir netejar la mampara i els vidres del bany amb productes que teniu a la llar, fent que, tot brilli mentre elimines els possibles bacteris que s'hi puguin acumular.

Els millors trucs d'higiene: Acaba amb l'olor de mascota a la llar Els 4 trucs per netejar la mampara 1. Agafa alcohol de neteja i desinfecta les superfícies, mentre deixes la mampara brillant i sense gèrmens. A més, no cal assecar la mampara després del seu ús perquè es dissol sol, estalviant temps i diners. 2. Compra al supermercat un neteja vidres, també et servirà per a la mampara i en 20 segons la tindràs neta, eliminant la calç i l'aigua. Aquest procediment l'has de fer just quan t'acabis de dutxar. 3. Si la teva mampara és de plàstic, fes una solució amb amoníac, alcohol i aigua. Després ruixa la superfície i els carrils i passa-hi un drap per treure la brutícia. 4. Si la mampara és de vidre, fes una solució amb vinagre. Després ruixa la superfície i passa-hi un drap. Truc extra Si veus que, tot i això encara hi queda calç, afegeix dues cullerades de bicarbonat sòdic a la solució i, en un tres i no res, la calç desapareixerà.