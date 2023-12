Una de les tasques domèstiques més tedioses de la casa és la rentadora, sobretot quan el tambor tendeix a desprendre una olor nauseabunda fins i tot a la roba acabada de rentar. És una autèntica gatera, sobretot quan no tens ni idea de què pot ser i, sobretot, de com solucionar el problema de soca-rel. Has sentit parlar alguna vegada del vinagre a la rentadora? És beneficiós no només per a la teva salut, sinó també per a la teva llar!

Segur que alguna vegada has vist la mare o l’àvia afegir unes tasses de vinagre dins de la rentadora. Però sorgeix la pregunta: per a què serveix i, sobretot, és correcte ficar-lo en aquest electrodomèstic? Pot causar danys o és realment una benedicció? Només has de continuar llegint aquesta interessant guia domèstica per esbrinar-ho, però sobretot per tenir sempre la roba suau, perfumada i brillant.

Pot ser que no ho sàpigues, però el vinagre és un valuós producte natural recomanat com a producte universal per a la neteja de diverses zones de la llar, inclosos certs electrodomèstics com en aquest cas la rentadora. I és que el vinagre no només serveix per amanir amanides o donar un gust extra als plats, sinó sobretot per ocupar-se d’algunes tasques domèstiques. De fet, aquest producte es recomana sobretot per enllustrar miralls i vidres, però també per desinfectar la cafetera moka si el cafè està cremat o desagradable.

No tens rentaplats? No hi ha problema, les teves copes de vidre tornaran a brillar gràcies a una passada amb vinagre. El mateix passa amb la vaixella, però també és recomanable per eliminar les pudors dels desaigües d’aigüeres i banys. Sabies que realment fa meravelles si poses vinagre com aquest a la rentadora? La teva roba quedarà com nova i molt més. El vinagre és un potent desincrustant natural: n’hi ha prou d’abocar al tambor un litre de vinagre de vi blanc o de poma i un grapat generós de bicarbonat sòdic. Posa la rentadora en un programa d’alta temperatura durant almenys un parell d’hores i llest. D’aquesta forma, podràs acomiadar-te de la pudor al tambor, però la teva roba sempre estarà neta i perfumada. Sabies que amb vinagre de sidra de poma pots combatre la cel·lulitis? De fet, el vinagre pot eliminar totes les restes de calç i diverses substàncies de l’aigua. Barreja vinagre i canyella: així solucionaràs un gran problema a casa! A més, aquest producte natural és capaç d’eliminar qualsevol rastre de brutícia persistent o incrustacions. Finalment, pots abocar un vas de vinagre al compartiment on va el detergent o el suavitzant i posar en marxa la rentadora sempre que vulguis. Només has d’abocar el vinagre al rentaplats i veure la màgia! La teva roba sempre estarà suau, lliure de qualsevol taca, i eliminarà qualsevol rastre de gèrmens i bacteris a la roba.