Saps les repercussions físiques que pot produir un trastorn mental?

Patir un trastorn mental és molt freqüent i més en l'època en la qual vivim. L'estrès constant pot ser un dels detonants, però també, el tipus d'alimentació, factors hereditaris, l'exercici físic, el consum d'alcohol o tabac, etc. Les causes poden ser diverses, però vols conèixer com et pot afectar un trastorn mental en el cos?

Tot i això, per al doctor Federico David López Rodríguez, metge especialista en psiquiatria clínica i neuromodulació, “podem dir que, en funció del pes que tingui cadascun d'aquests factors en cadascun de nosaltres, ens pot indicar un coeficient de risc per desenvolupar un trastorn mental al llarg de la vida”.

“Sabem que en uns trastorns el factor hereditari hi juga un paper determinant, amb un pes específic superior, com és el cas del trastorn bipolar. En altres casos, com determinats tipus de depressió o trastorns d'ansietat (que afecta el 6,7% de la població espanyola), són més rellevants altres factors.

Com funciona el cervell quan hi ha un trastorn?

Al cervell sa es produeixen sense parar una infinitat de reaccions bioquímiques entre les neurones, ressalta l'especialista, que exerceix la seva tasca clínica i investigadora a la Unitat d'Estimulació Cerebral de l'Institut Andalús de Salut Cerebral, a Sevilla.

"Aquestes disposen d'una zona específica per a la transmissió de l'impuls nerviós, denominada sinapsi, a través de les quals neurotransmissors com la serotonina, la noradrenalina o la dopamina, entre altres, s'encarreguen de transmetre el "missatge" de l'impuls nerviós". A més, hi ha una comunicació constant a un altre nivell, ja que les diferents àrees cerebrals, cadascuna conformada per milers de milions d'aquestes neurones, estan en comunicació constant.

Això explica per què el nostre cervell, tot i representar només el 2% del pes del nostre cos, és el responsable del 20% de la nostra despesa energètica total. “En determinades malalties, com la depressió, està demostrat que hi ha un desequilibri en el funcionament de determinats circuits cerebrals, com el cas del còrtex cingulat anterior o el sistema límbic”.

Estudis per ressonància magnètica funcional demostren una disminució de la funció cerebral. Per això, “els estudis clínics actuals se centren en el funcionament intern neuronal en aquests trastorns; en aquest sentit, s'han desenvolupat noves teràpies per a trastorns psiquiàtrics, com és el cas dels fàrmacs que actuen sobre el neurotransmissor glutamat”.

A més, “cada cop sabem més sobre la importància de l'estrès oxidatiu o el paper de la microbiota intestinal, i de com aquestes alteracions poden influir en aquestes vies de senyalització cerebral i, per tant, de la seva rellevància en el tractament del trastorn mental”.

A quines altres parts del cos afecten els trastorns mentals?

El sistema nerviós està íntimament lligat a tot l'organisme a través del sistema nerviós perifèric. El doctor López Rodríguez assenyala que la influència del trastorn mental pot afectar l'individu totalment.

De fet, un dels símptomes cardinals de la depressió és el cansament, que afecta l'individu en conjunt. Per a aquests casos “a més es poden indicar nous tractaments per tractar l'estrès oxidatiu i el metabolisme cel·lular com, per exemple, el Coenzim Q10 o el resveratrol, que és un potent antioxidant”.

Però “els àcids grassos Omega 3 també han demostrat efectivitat”. En el cas del sistema digestiu, “la comunicació és més intensa i constant, a través del nervi gandul, a més d'una hiperespecialització del sistema nerviós en tub digestiu que alhora interaccionen amb el sistema immunitari i la microbiota intestinal, que cada dia tenen un paper més destacat en el trastorn mental”.

Tenen relació amb les malalties dermatològiques?

El doctor incideix que hi ha un ampli percentatge de malalties dermatològiques que tenen relació amb els problemes de salut mental. "Un dels casos més destacats és el de la psoriasi, on un dels factors principals de la seva gravetat és la presència d'un estat depressiu o ansietat".

A més, la pruïja, allò que comunament coneixem com a picor, “té una relació directa amb alteracions de l'estat d'ànim”. "Un altre exemple destacat és el de l'alopècia areata -en què el sistema immunitari ataca els fol·licles pilosos, que ocasiona pèrdua de cabell o de pèl a altres parts del cos-, i de la seva freqüent associació a l'estrès", insisteix.

Les psoriasis pot ser una de les conseqüències de patir un trastorn mental / freepik

Somatitzar: quan la ment pren el control del cos

El doctor López Rodríguez explica que "les somatitzacions són freqüents, i de fet es presenten a la vida quotidiana en persones sense malalties, però que en travessar períodes d'estrès vital, poden tenir manifestacions somàtiques del dit estrès 'no resolt' mentalment".

I, per això, posa un exemple freqüent: presentar petites contraccions musculars repetides a la zona al voltant dels ulls. És una àrea que té especial sensibilitat per a la seva excitabilitat, per la qual cosa se sol produir amb freqüència.

Un altre cas és el de l'alteració del ritme intestinal, principalment amb diarrea (com pot passar a un estudiant abans d'un examen, per exemple).

Ser conscients que s'està travessant una situació estressant, i posar en marxa tècniques per disminuir l'estrès, com planificar les tasques amb prou antelació o fer exercici físic com el ioga o meditació, poden ajudar.