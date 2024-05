Junqueras deixarà la presidència d'ERC a partir del 9 de juny per reflexionar "abans de decidir el seu futur"

Oriol Junqueras deixarà la presidència d'ERC temporalment, a partir del 9 de juny, per "obrir un procés de reflexió i escolta activa abans de decidir el seu futur". A més, el partit celebrarà un congrés extraordinari el 30 de novembre. Així consta en el comunicat que ha enviat el partit després de la reunió de l'executiva d'aquest dimecres, després de gairebé 4 hores i mitja. Junqueras aspirava a presentar-se a la reelecció, i la secretària general, Marta Rovira, apostava per una "transició tranquil·la" que passi per un relleu a la cúpula del partit de tots dos. De moment Junqueras no renuncia totalment a la presidència, però Rovira aconsegueix que deixi el càrrec almenys d'aquí a unes setmanes.

Junqueras ha rectificat i deixarà de ser president d'ERC el 9 de juny. Almenys temporalment. El dirigent republicà ha anunciat que es vol centrar en les eleccions europees i que, després dels comicis del mateix 9 de juny, deixarà la presidència del partit "per obrir un procés de reflexió i escolta activa abans de decidir el seu futur".

A l'executiva d'avui s'ha imposat l'estratègia de la secretària general. D'una banda, ha aconseguit que el congrés se situï a finals d'any, el 30 de novembre, i no el 25 de juliol -com volia Junqueras. I, de l'altra, també s'ha acabant reconduint la situació perquè el president del partit abandoni el càrrec.

El sector més proper a Rovira considera que Junqueras ho tindria complicat de ser reelegit com a president d'ERC al congrés del juny, en cas que s'hi presentés. Per tant, tot apunta que del congrés del 30 de novembre en sortirà una nova direcció. Sobretot després que Rovira hagi anunciat que no es presentarà a la reeleció. La nova estructura orgànica d'ERC també serà diferent a l'actual, dissenyada tenint en compte la presó i l'exili que ha patit i pateix el partit.

De l'adéu d'Aragonès a la voluntat de Junqueras

Junqueras es va oferir ahir per continuar liderant la formació, en una carta a la militància, tot i la devallada electoral i la decisió d'Aragonès d'abandonar la política. El cap de l'executiu en funcions va subratllar dilluns que abandonaria la "primera línia política" per "responsabilitat". Però va afegir que també s'haurien d'assumir "responsabilitats col·lectives" al partit. Totes les mirades es van girar cap a Junqueras, màxim responsable d'ERC.

El president de la formació es veia ahir "amb cor i força" de continuar treballant pel país, i "des del lloc que determini la militància d'ERC, a través dels màxims òrgans sobirans del partit que corresponguin". Així ho va asseverar a la carta dirigida dimarts a les bases del partit. A l'executiva d'avui, però, ha acceptat deixar la presidència del partit temporalment a partir del 9 de juny.

Rovira creu que s'ha acabat un cicle i aposta per un relleu que passaria tant per ella com per Junqueras. La secretària general, exiliada a Suïssa des del 2018, aposta per una "transició tranquil·la" a la direcció. L'opció de precipitar un congrés extraordinari a finals de juliol planava damunt la taula, i era ben vista pel president del partit. Però es va acabar descartant. Rovira preferia un conclave més a llarg termini per dur a terme aquest "relleu tranquil". Entén que s'ha acabat un cicle, i que tant ella com Junqueras han de marxar i deixar pas a nous lideratges. Així, de moment, s'ha imposat l'estratègia de Rovira.

4 hores de reunió

La reunió ha començat a les 18 hores d'aquesta tarda, i s'ha allargat més de 4 hores. Hi han assistit Aragonès; Junqueras; Rovira (a distància); la vicepresidenta, Laura Vilagrà; consellers i conselleres de l'executiu (que no tenen dret a vot però sí poden intervenir); i gairebé tota l'executiva republicana. La trobada ha estat una continuació de l'executiva de dilluns a la tarda que, més en calent, abordava els resultats del 12-M, ja després de l'anunci d'Aragonès d'abandona la política.

Marta Rovira anuncia que no es presentarà a la reelecció

Marta Rovira ha anunciat que no es presentarà a la reelecció com a secretària general d'ERC al congrés de finals d'any. Així ho ha explicat en una carta a les seves xarxes socials, aquest dimecres al vespre, després de l'executiva d'ERC. Rovira considera que el seu cicle i el del president del partit, Oriol Junqueras, ja ha acabat, i reclama un relleu al capdavant del partit. Ja fa mesos que Rovira creu que l'etapa de la cúpula d'ERC ha arribat al final. I el resultat del 12-M ha acabat precipitant la seva decisió. Ella i Junqueras ja han parlat les últimes hores, i ho han tornat a fer durant l'executiva d'avui. Junqueras volia avançar el congrés a finals de juliol i Rovira el preferia per a finals d'any. Se celebrarà el 30 de novembre.

En una carta personal penjada a les xarxes -sense logotip del partit-, Rovira explica la seva decisió de posar punt i final a la seva etapa com a secretària general del partit, tal com ja havia explicat l'ACN. Des de l'exili a Ginebra, Rovira recorda que porta més de 12 anys de mandat, i subratlla que ara toca un "recanvi" per "radicalitat democràtica".

"Lideratges messiànics i populisme emocional"

La dirigent republicana es posa al servei del partit per "acompanyar" la transició de cara a enfortir el projecte. Rovira argumenta que ERC ha de recuperar el seu lideratge "pioner": "No volem reproduir ni els lideratges messiànics ni les elits polítiques. No volem fer ús del populisme emocional". Rovira, en canvi, reclama que Esquerra continuï sent un "actor estratègic" per garantir el progrés del país. Rovira també recorda que està exiliada des del 2018, per tant, més de la meitat del seu mandat.

La distància afirma que li ha donat "molta visió estratègica", però que ara troba a faltar "estar sobre terreny". Espera tornar, diu, un cop se li pugui aplicar l'amnistia. L'encara secretària general d'ERC assevera que el moment polític també fa que deixi el càrrec, després d'aconseguir l'acord per l'amnistia.