Hi ha un truc per controlar el consum d'electricitat i gas aquest hivern. Descobreix aquesta cortina aïllant que et farà estalviar molts diners en calefacció.

Com preparar la casa per a la temporada de fred?

L'hivern es va instal·lant a poc a poc. Tot i que les temperatures tornen a pujar aquests dies, després d'una onada de molt fred, l'estació no ha fet res més que començar. Així que, per a moltes llars, ha arribat el moment de tornar a engegar la calefacció. I no hi ha escapatòria, tret que trobis alternatives a mantenir-la encesa. Per exemple, et pots tapar amb una manta tèrmica.

O portar roba que abrigui molt a casa. Però en algun moment caldrà encendre els radiadors. Tot i això, com saps, el cost de l'energia ha tornat a pujar, i aquest any, com el 2022, encendre la calefacció no serà barat. Els preus de l'energia segueixen tan alts com sempre. És clar que la factura energètica pesarà molt a les llars. Per això és important trobar maneres de reduir-les.

En primer lloc, assegura't que casa teva està ben aïllada i segueix alguns consells per mantenir la calor a les habitacions. En primer lloc, si tens plàstic de bombolles, pots aïllar fàcilment les finestres. També pots optar per un truc més professional invertint uns euros en una cortina aïllant per a portes. És un teixit tèrmic que es penja sobre el marc de les portes. Es pot tractar de la porta d'entrada o de les que permeten corrents d'aire entre habitacions.

La instal·lació consisteix a fixar la cortina al marc de la porta amb velcro o fins i tot amb un imant, aquest producte també té potents imants cosits directament a la costura.

Així que no cal que et posis mans a l'obra per aïllar les portes de l'aire fred. Només ho has de mesurar abans per saber quin producte comprar.

Un producte versàtil i econòmic

Amb aquesta senzilla instal·lació, podràs mantenir la calor a casa teva de forma més eficaç. I això significa un gran estalvi a la factura de la calefacció. Cosa que, en aquests temps de preus a l'alça, no és gens menyspreable.

A més, aquest producte compleix una triple funció. Mentre et protegeix del fred a l'hivern, també actua com a barrera tèrmica a l'estiu. A més, aïlla la teva casa del soroll exterior. Leroy Merlin compta amb aquest producte versàtil que es pot adquirir per preus entre els 25 i 60 euros en funció de la seva mida i teixit.

"És una tela forta. El menjador és més acollidor. Recomanable 100%". "Queden molt bé! Bona qualitat/preu!". "Des que les vaig veure en un programa de decoració de cases, fins que no les he trobades no he parat, per renovar el meu dormitori amb un estil calmat, tranquil", comenten alguns usuaris que ja han adquirit aquest producte.