Un robot ha estat l'encarregat de fer la conferència inaugural aquest dilluns del nou curs acadèmic al Campus Universitari d'Igualada – UdL. Es tracta del robot A-Jut -del Grup Saltó-, que està dissenyat per a fer teleassistència a domicili per ajudar a les persones grans o dependents en el seu dia a dia. La màquina ha deixat clar que no vol "prendre la feina" a ningú, sinó tot el contrari. Jordi Cabau, director de tecnologia del Grup Saltó, ha explicat que és el primer cop que el robot fa una conferència inaugural i veu molt oportú fer-ho en una universitat: "Necessitem enginyers formats en aquestes tecnologies i en Intel·ligència Artificial". Precisament, fa dos anys que el Campus d'Igualada ha instaurat el grau en Enginyeria Informàtica.