Un ciclista ha mort per l'atropellament de dos vehicles a la carretera N-260 a l'alçada de Pedret i Marzà (Alt Empordà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els fets van passar dijous a les 20.08 hores al punt quilomètric 27,8 de la via quan un primer vehicle va desequilibrar el ciclista i un segon cotxe que anava just darrere va atropellar-lo. Arran del sinistre es van activar-se cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i dues unitats medicalitzades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Enguany, un total de 121 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Quatre d'aquestes han estat ciclistes.