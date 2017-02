L´Escala adequa set espais com a noves zones verdes

L'Ajuntament de l'Escala ha adequat set zones verdes a diferents punts del municipi per a ús públic. S'ha invertit 50.000 euros a través de l'àrea de Medi Ambient per adequar-los.

Alguns d'aquests espais ja s'estaven utilitzant, però no com a zona verda pública. Aquest és el cas de l'espai situat a la confluència entre els carrers Tarragona i Bescanó, que era utilitzat ocasionalment per deixar-hi el cotxe i tenia l'aparença d'un solar buit. Ara s'ha anivellat el terreny, s'ha delimitat l'espai amb pals de fusta, i s'hi ha posat arbrat i mobiliari urbà. S'ha fet també una sorrera on pròximament s'hi han d'instal·lar jocs infantils i s'ha camuflat amb una tanca la fusta la bateria de contenidors.

Una actuació similar s'ha fet a la plaça del Grèvol, a la zona de Riells de Dalt, on ja hi havia un espai de jocs infantils i ara s'ha delimitat correctament tota aquesta zona verda.

D'altra banda s'han condicionat per a ús públic algunes zones verdes públiques més petites que calia desbrossar i retirar les males herbes que s'hi havien acumulat, ha informat l'Ajuntament. Aquestes estan situades als carrers Barcelona, Olot i Figueres.

Finalment també s'ha fet una actuació a les places Punta Montgó i de les Cambres. S'ha refet la jardineria d'aquests espais, eliminant plantes invasores i adequant el paviment i les terrasses i un pas del sender de gran recorregut que travessa aquesta zona.