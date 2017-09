Una visita al voltant del vi i la sardana, al Museu de l'Empordà

El Museu de l'Empordà organitza, dins la 33a Mostra del Vi de l'Empordà, una visita guiada a l'entorn del vi i la sardana. Sota el títol Mestre Pep: Porró del vent, tenora!, l'activitat posarà especial atenció a Pep Ventura i la sardana. Al Museu de l'Empordà s'hi exposa l'antiga tenora de Pep Ventura i també la tenora moderna feta per un figuerenc, un dels pocs lutiers que queden a Catalunya actualment. A vista d'ocell, els visitants podran veure la 33a Mostra del Vi de l'Empordà a la Rambla des de la terrassa del Museu del Joguet. Es posarà veu a Fages de Climent, a Narcís Pijoan, a Josep Pla dins el celler de cala Teta i textos d'empordanesos faran maridatge amb vins i música.

La visita, que és totalment gratuïta, es durà a terme el dissabte, a les sis de la tarda, i el diumenge, a les dotze i a les sis de la tarda al Museu de l'Empordà.

Una altra de les activitats que es duen a terme des del Museu de l'Empordà és l'exposició Fort. El temps no importa, un recull de les fotografies de Joaquim Fort de Ribot. El Museu oferirà demà a les sis de la tarda una visita guiada per aquest recull d'imatges de la mà de Josep Algans i Eduard Puig Vayreda, que finalitzarà amb una degustació de vi DO Empordà.

Joaquim Fort de Ribot (Figueres, 1924 – 2005) és conegut per les fotografies d'art romànic que va fer entre els anys cinquanta i setanta en companyia del seu amic, el farmacèutic i historiador Alexandre Deulofeu. La mostra aplega des del retrat (amb imatges que evoquen les millors llums del barroc) fins als bodegons (en composicions improvisades), el paisatge empordanès (amb els grans celatges apresos al costat del pintor Ramon Reig) i l'etnografia (el darrer Empordà abans del turisme de masses).