Detingusts terrorisme a Figueres: Novetats delictives

Segons el Ministeri d'Interior, una de les novetats en aquest tipus de delicte és que els detinguts tenien els coneixements de l'organització terrorista per piratejar els perfils socials d'usuaris aliens a la causa del DAESH i accedien als seus comptes privats sense que ho sabessin, des d'on publicaven imatges de, per exemple, campaments d'entrenaments amb nens, execucions i afusellaments i conductes humiliants per a les víctimes dels atemptats amb l'objectiu de crear un clima de terror. En la mateixa operació, la policia ha detingut dues persones més a Parla i una altra a Tànger.