El Consell Comarcal aprova el programa d'assistència tècnica

El ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar una nova convocatòria del Programa d'Assistència Tècnica als Ajuntaments. Acollir-se a aquest pla suposa per als municipis beneficiats que la redacció dels projectes que s'acceptin aniran a càrrec dels serveis tècnics del Consell. Aquesta iniciativa comarcal facilita la redacció d'obres, projectes d'instal-lacions o direccions d'obres que els municipis tinguin previst executar directament o amb la col·laboració d'altres administracions.

L'assistència tècnica per a la redacció de projectes comporta el finançament compartit al 50% entre l'Ajuntament que ho demana i el Consell, amb un límit màxim per part de la institució comarcal de 4.000 euros per projecte i any.