L'oposició de Figueres estudia la proposta del PSC per crear un govern d'unitat

La polèmica sobre qui succeirà l'encara alcaldessa de Figueres, Marta Felip, està servida i l'oposició hi ha vist l'oportunitat per apartar del govern el PDeCAT. La proposta del PSC de forjar un govern de concentració hauria de redirigir la política de la ciutat cap a un nou rumb i la resta de partits de l'oposició ho estudiaran.

Les travesses sobre qui ocuparà l'alcaldia de «la ciutat dels detalls» es disparen i els noms dels regidors Francesc Cruanyes i Jordi Masquef encapçalen els rànquings, però s'hi podria acabar sumant el d'algun regidor de l'oposició.

De moment, l'executiva del Partit Demòcrata de Figueres es reuneix avui al vespre «per avaluar, valorar i analitzar la nova situació». En un comunicat, s'han compromès que, una vegada es formalitzin els terminis per a la renúncia de l'actual alcaldessa, el PDeCAT «ha d'obrir, i així ens comprometem a fer-ho, una ronda de contactes amb les forces polítiques municipals posant Figueres en l'únic lloc dels nostres interessos».

L'alcaldessa, Marta Felip, en declaracions a l'ACN, ha insistit en el fet que Figueres «necessita un alcalde a plena dedicació», tot i que no ha mencionat cap possible candidat a succeir-la. Cruanyes, primer tinent d'alcalde, s'ha ofert públicament a través de les xarxes socials però Felip no ho ha valorat i deixa en mans del partit la decisió.

Després que dissabte es fes pública la dimissió de Felip -ara també secretària d'Empresa i Coneixement- la ciutat canviarà d'alcalde abans de les municipals del 2019 i, fins i tot, podria canviar el color del govern figuerenc.



A les mans de l'oposició

La primera pedra l'ha tirada el PSC en proposar un govern de concentració amb la resta de partits de l'oposició. Per al portaveu del grup, Pere Casellas, «és imprescindible la constitució d'un govern de concentració tan bon punt Felip hagi abandonat l'alcaldia i assegura que treballen «sense personalismes per fer un govern plural i progressista que aturi la caiguda de la ciutat». No es tractaria d'una moció de censura, sinó d'aconseguir un candidat alternatiu amb prou suport.

Segons Casellas, ja han començat els primers contactes i en les properes setmanes la proposta d'un govern d'unitat s'hauria d'anar definint si vol arribar a bon port. Els socialistes hauran d'estendre la mà a ERC, la CUP, CExF i els dos regidors no adscrits per sumar els 12 vots necessaris. PP i Cs quedarien probablement fora de les converses.

L'alcaldessa «marxa sense deixar llegat ni futur, sense pla general, pavelló, amb la ciutat bruta i apedaçada i la Guàrdia Urbana menystinguda», ha dit Casellas. Els socialistes demanen «responsabilitat» a la resta de formacions i que «pensin en la ciutat i no en els interessos electorals».

De moment cap dels partits apel·lats pels socialistes s'hi ha negat i en els propers dies les converses s'haurien d'intensificar, amb la política nacional i les municipals del 2019 com a teló de fons.



Crítiques per la dimissió

La dimissió de Felip va agafar per sorpresa la ciutat i la seva decisió no ha sigut ben rebuda entre els grups del ple. De fet, més enllà de les diferències ideològiques, l'oposició coincideix en la necessitat de canviar les polítiques de Figueres. Per ERC «la situació és surrealista, com tot el mandat», diu la portaveu Agnès Lladó, i es mantenen a l'expectativa. «Necessitem analitzar la situació però cal un canvi», diu.

Des de la CUP, Toni Garcia s'ha mostrat molt crític. «Aquesta és la manera com el govern del PDeCAT es promociona políticament, només es busca el benefici personal», diu. Per al cupaire, Felip «abandona la ciutat amb dèficits gravíssims». Respecte a la proposta del PSC «farem un esforç seriós per estudiar-ho, si pel bé de Figueres ens hem de menjar algun gripau no tenim cap inconvenient», però assenyala els socialistes com a còmplices de la situació de la ciutat: «No creiem que el PSC sigui la solució, és irònic que es presentin com el gran salvador quan ha estat la principal crossa i impulsor perquè el PDeCAT pogués governar».

El regidor no adscrit i exmembre del govern de Felip, Manuel Toro, ha qualificat de «políticament incorrecta i una mostra d'irresponsabilitat» la decisió de l'alcaldessa. Coincideix amb la resta de formacions que la situació «exigeix un canvi» i no ha descartat cap escenari.

Per a Òscar Vergés (CExF), cal un «pla de xoc» per evitar que la ciutat «s'enfonsi». «Ara tenim l'oportunitat de fer un govern de concentració i començar a canviar les coses ja», diu, però reconeix que aquesta possibilitat ja es va plantejar quan es va trencar el govern al gener passat i «no hi va haver consens».



Partits al marge

Qui es queda al marge de la proposta del PSC és el PP i Cs. La portaveu dels populars, Maria Àngels Olmedo, no ha entrat a valorar-ho «perquè no m'ha arribat cap proposta» (tot i que difícilment la resposta hauria sigut afirmativa), però sí que ha criticat la decisió de l'alcaldessa. «És una oportunitat professional, però avantposa els interessos personals i del partit per sobre dels figuerencs», diu.

Per la seva banda, Héctor Amelló (Cs) ha, fins i tot, qüestionat que la dimissió de Marta Felip s'acabi efectuant. «Estem a l'espera que dimiteixi o no perquè ara només ha fet l'anunci», assegura.

Paral·lelament al debat intern del PDeCAT, l'oposició intentarà trobar un altre nom que aconsegueixi els 11 vots necessaris de la majoria absoluta. El juny del 2015 Marta Felip va ser investida alcaldessa de Figueres amb els vots dels seus regidors (aleshores 7, abans que Unió abandonés el govern) i els 3 del PSC. El reglament estableix que el successor de Marta Felip s'haurà de votar i aconseguir una majoria absoluta. En cas de no aconseguir-ho, passa a ser el candidat de la llista més votada.