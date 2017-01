El fiscal a Oleguer Pujol: «L'origen de la fortuna és la corrupció del seu pare»

El fiscal anticorrupció José Grinda va afirmar durant el seu al·legat en la compareixença de presó per a Oleguer Pujol que els seus diners a Andorra no procedien de l'herència del seu avi, sinó que l'"origen" estava en l'activitat "corrupta" del seu pare, l'expresident català Jordi Pujol.

"Ni hi ha llegat, ni hi ha herència, ni hi ha coherència, ni hi ha res", va afirmar Grinda durant la vista celebrada el passat 12 de gener a l'Audiència Nacional, a la gravació de la qual ha tingut accés Efe.

La Fiscalia hi va sol·licitar l'ingrés a la presó sense fiança del petit dels Pujol per risc que seguís blanquejant diners, però el jutge José de la Mata el va deixar definitivament en llibertat i va decretar la retirada del seu passaport.

Segons el fiscal, els diners que tenien la família Pujol Ferrusola a Andorra havia estat obtingut "de manera corrupta" per l'expresident català i els germans van dur a terme una operació d'"opacitat" per ocultar a qui va ser l'"origen" d'aquests fons, Jordi Pujol pare.

"Ell és l'única persona que realment és l'origen d'aquests diners i per la qual s'oculta sistemàticament per part de tota la família Pujol Ferrusola els diners que tenen a Andorra", va afirmar el fiscal.

La Fiscalia renega de la versió oficial de la família i no es creu la declaració d'Oleguer Pujol davant de la Mata, en què va dir que el compte que tenia a Andorra a l'entitat Andbank el va obrir únicament per cobrar l'herència que va rebre del seu avi Florenci el 1992 i tenir així uns diners com a "reserva".

"Raonablement podem concloure que Oleguer Pujol sabia que aquests diners eren procedent del delicte i tant ho és que els oculta sistemàticament a l'Agència Tributària fins que Jordi Pujol no té més remei, es veu atrapat i ha de declarar en roda de premsa que efectivament té aquests diners", ha afegit el fiscal.

Grinda ha insistit en l'"absoluta opacitat" de la declaració d'Oleguer quan se'l va interrogar sobre les seves operacions bancàries i va assenyalar que "va mentir o va errar" quan va dir que no tenia béns a l'estranger.

Per contra, la Fiscalia Anticorrupció creu que Oleguer "segueix ocultant" i "segueix tenint diners", per la qual cosa va considerar que és necessari investigar el petit dels Pujol sense que pogués seguir "maniobrant lliurement amb el seu patrimoni".

Grinda va manifestar que Oleguer "no és una figura tan inexistent com deien els empresaris de la Rosa i Villalonga -també imputats en la causa i que van desvincular Oleguer dels delictes dels quals se l'acusa-", sinó que és "qui maniobrava i coordinava i qui es va posar a treballar per fer aquestes tasques d'opacitat".

De la seva banda, el seu advocat Cristóbal Martell, va acusar la Fiscalia del seu "desconeixement radical del que hi ha en els actes" i de tenir una "lectura extremadament parcial" dels fets.

I va assenyalar que "l'opacitat" de les operacions bancàries del seu defensat "va rebre la prou llum" a través de les regulacions fiscals a les quals es va adherir Oleguer, una el 2012 i una altra el 2014.

"Com se seguirà cometent blanqueig de capitals amb uns fons que estan avui regularitzats?", ha afegit el lletrat.