Es confirma la sanció a Arnau

El Comitè de Competició, reunit aquesta tarda, ha desestimat les al·legacions que havia presentat el Girona per tal d'intentar que li retiressin la targeta groga -la cinquena del cicle- que Arnau Martínez va veure al camp de l'Alabès. No hi ha hagut sort i el Comitè no ha estat benevolent. Per tant, Arnau és baixa definitiva per jugar aquesta nit contra el Vila-real. Per la seva banda, el preparador físic Néstor Salmerón, expulsat a Vitòria, ha rebut dos partits de càstig.