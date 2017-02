L'advocat de Vives diu que l'operatiu a pocs dies del 6-F no és «una casualitat»

L'advocat de Vives diu que l'operatiu a pocs dies del 6-F no és «una casualitat» EFE

L´advocat de l´extinent d´alcalde de l´Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, Rafael Entrena, s´ha mostrat convençut que l´operació que la Guàrdia Civil està duent a terme aquest dijous en relació al presumpte finançament irregular de CDC "no és una casualitat" a pocs dies que siguin jutjats l´expresident de la Generalitat Artur Mas; l´exvicepresidenta, Joana Ortega, i l´exconsellera d´Educació Irene Rigau, amb motiu del procés participatiu del 9-N.

"Com sabeu hauria d´estar preparant un judici que comença dilluns. Fa molts anys que no crec en les casualitats", ha assegurat Entrena, que s´encarrega de la defensa de Joana Ortega, en declaracions a TV3. D´altra Banda, Entrena ha afirmat que Vives li ha ratificat que està "absolutament tranquil" i ha comentat que està sent "plenament col·laborador" amb els agents.

L´advocat ha comentat que l´escorcoll es pot allargar encara unes hores per problemes informàtics i ha afegit que no té més detalls de l´operació perquè el cas es troba sota secret d´actuacions. A més, ha avançat que un cop finalitzat l´escorcoll presumiblement s´hauran de desplaçar a Tarragona.