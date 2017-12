Rajoy carrega contra el PSC i avisa que només el vot al PP té un destí clar

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha llançat la seva ofensiva en aquesta precampanya a Catalunya contra el PSC, al subratllar que només el vot al PP té un destí "clar" i advertir que no se sap el que faran altres ni amb qui es van a "embolicar" després dels comicis del 21 de desembre.

Rajoy ha anat per segona vegada a un acte de precampanya dels 'populars' des que va convocar les eleccions catalanes després d'aplicar el 155, i ho ha fet de nou a la província de Barcelona, participant en un míting a Mataró i passejant abans pel centre de Castelldefels.

Encara que bona part del seu discurs ha anat dirigit a defensar l'aplicació del 155, Rajoy ha llançat diversos missatges velats de crítica a l'estratègia electoral del PSC que lidera Miquel Iceta.

Primer ho ha fet quan s'ha dirigit al candidat del seu partit a la Generalitat, Xavier García Albiol, per subratllar que tothom sap el que el líder del PPC farà amb els vots que rebi.

"Saben el que faràs amb els vots i saben el que tu no vas a fer; ni t'entendràs amb independentistes ni amb l'extrema esquerra que va al Tribunal Constitucional perquè no s'apliqui el 155", li ha dit Rajoy a Albiol en la primera referència implícita als socialistes.

Després, ha contraposat la posició "clara i nítida" dels populars davant la d'altres partits que a més estan tenint "ocurrències", en aquesta precampanya.

I encara que no ha citat de forma concreta la proposta socialista de crear una Hisenda catalana que recapti tots els tributs de forma directa, ha advertit que no s'ha d'"intentar acontentar a qui no vol ser acontentat".

Tant Rajoy com Albiol han deixat clar una vegada més quin va ser l'estratègia dels 'populars' en aquesta cursa cap al 21D, i és la posada en valor constant de l'aplicació del 155 a Catalunya.

Des que es va prendre aquella decisió, la vida política ha començat a "asserenar-se", com s'ha iniciat també la "solució a tant despropòsit" viscut a Catalunya amb l'independentisme, ha dit Rajoy.

A més ha considerat amb les eleccions s'obre una "magnífica oportunitat" per "recuperar la normalitat, la tranquil·litat i la convivència", que és el que vol la majoria de la societat catalana.

El 155, ha dit Rajoy, "ha deixat de ser un fantasma jurídic per convertir-se en una realitat", ha dit Rajoy, per a qui un mes després de l'aplicació les mesures preses han contribuït a que "comenci a asserenar-se la vida política" i han portat a Catalunya "de moment la legalitat".

A més, ha subratllat que es "ha començat a recuperar la confiança i la sendera de la recuperació" i ara "es van a celebrar eleccions normals, legals i amb garantia de neutralitat institucional".

En el seu discurs, Rajoy també ha subratllat que el "conte" de l'independentisme "ja no dóna més de sí", i ha defensat que les eleccions del 21 de desembre serveixin per "obrir finestres i deixar que corri l'aire".

"Ja és hora de que a Catalunya es parli de coses diferents del 'procés'. El procés s'ha acabat i ha acabat malament", ha dit Rajoy, qui ha subratllat la "resistència" dels militants i dirigents del PPC.

A ells els ha agraït "estar aquí sempre", i defensar la nació, la Constitució i l'Estatut, així com l'Estat de dret, "molt apallissat" a Catalunya.

I a tots ells els ha demanat treballar per aconseguir el millor resultat possible a les eleccions del 21D.

El candidat dels 'populars', de la seva banda, ha defensat que el PPC és la "veritable oposició" als independentistes i als quals aquests "més temen", i ha insistit que els sobiranistes no tenen "legitimitat" per governar després del "dolor i sofriment" que han provocat.

Els líders independentistes "només es fiquen amb Rajoy" -i no amb el PSOE o Ciutadans- perquè el PP representa la "fermesa", la "bona gestió" i "la unitat d'Espanya", ha dit Albiol.

I ha dit que el PP aposta, "sense cap tipus de dubta o complex", per un "govern constitucionalista" que permeti "recobrar la normalitat i el respecte per la Constitució i l'Estatut" i la "primera tasca" del qual haurà de ser "cosir les ferides que ha provocat l'independentisme durant els últims anys".

Albiol ha donat de nou les gràcies a Rajoy per aplicar el 155, que ha tingut un "efecte tranquil·litzador a la societat catalana" i "ha permès recuperar certa confiança".

"El millor que li pot passar a Catalunya és que seguim treballant en aquesta direcció", ha afegit.

Tot en un acte celebrat després que Rajoy i Albiol, acompanyats d'altres dirigents del PP i del PPC, es donessin un passeig per la localitat de Castelldefels.

Un passeig en el qual Rajoy ha assegurat sentir-se molt "a gust" i en el que segons subratllava als periodistes els veïns li han demanat que "torni d'hora la normalitat i l'estabilitat a Catalunya".