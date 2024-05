El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Paco Ibáñez".

Intèrprets: Paco Ibáñez, veu i guitarra. Mario Mas, guitarra. Joxan Goikoetxea, acordió. Pep Pascual, efectes especials

L’icònic cantautor Paco Ibáñez ofereix l’espectacle Érase una vez, un ram de cançons d’alta poesia de tots els segles que ajuden a obrir els ulls i el cor a la bellesa

Icona de la lluita per la veritat i la llibertat, internacionalista i ambaixador de la poesia al món, Paco Ibáñez arriba a l’Auditori de Girona amb una proposta d’amor i dignitat. La seva veu i les seves cançons han acompanyat generacions reivindicatives que les han convertit en himnes que, a través del temps, segueixen sonant cada vegada que sorgeix un clam per la llibertat. A Érase una vez... Ibáñez ofereix un concert en què reivindica l’humanisme davant de la barbàrie del segle XXI. Vestit de negre i guitarra en mà, rodejat d’excel·lents músics, regalarà al públic un ram de cançons d’alta poesia de tots els segles que ajuden a obrir els ulls i el cor a la bellesa. Un punt de referència per diverses generacions, en un concert excepcional i irrepetible!

Divendres 7 de juny, a les 20 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 28€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 5 de juny. Promoció limitada.