Eleccions Catalunya 2017: Inici de campanya de la CUP

El cap de llista de la CUP, Carles Riera, inicia la campanya electoral amb "ànim de victòria" i assegura que un bon resultat dels cupaires garantirà que l'independentisme i les posicions "rupturistes" puguin "revertir el cop d'estat i tornar la democràcia" a Catalunya. La CUP ha iniciat la campanya electoral davant l'institut Jaume Balmes de Barcelona, un dels col·legis electorals on l'1-O no es va poder votar després de l'actuació de la policia espanyola. Abans de l'encartellada s'han dipositat clavells a les reixes de l'escola.

Uniteralitat. Aquest és el concepte que marcarà la campanya electoral de la CUP, que entén que aquesta és "l'única manera" de fer efectiva la república catalana. Els anticapitalistes avisen que només participaran o donaran suport a un Govern que aposti per aquesta via.

En aquest sentit, des de la CUP auguren un gran resultat de l'independentisme que permeti revertir cop d'estat, desobeir el 155 i aconseguir la llibertat presos. Tot i això, avisen que sense un paper important de les posicions "rupturistes" això no serà possible: "El pacte amb l'estat espanyol ja no és possible i qui l'expliqui, menteix".

La CUP planteja una campanya electoral per a les eleccions a Catalunya del 2017 de "lluita i resistència" i que "comença i acabarà dempeus" per defensar la construcció de la república. "No hi serem per fer autonomisme perquè la desobediència és l'únic camí possible", insiteix el cap de files cupaire.

D'altra banda, davant els sondejos que apunten a una pèrdua de la majoria absoluta de l'independentisme al Parlament, Riera demana "calma, paciència i tranquil·litat". Assegura que les enquestes "sempre s'equivoquen" i "més encara en un context en què les variables fan imprevisible el resultat".



Homenatge a l'1-O

Els anticapitalistes ho han explicat durant un modest inici de campanya davant les portes de l'Institut Jaume Balmes de Barcelona, un dels col·legis electorals de l'1-O on hi va actual la policia espanyola. Tot just abans de l'acte s'han dipositat clavells a les reixes de l'escola i s'ha homenatjats els que hi van ser per intentar defensar les urnes.

Riera ha assegurat que començar la campanya aquí ha volgut ser un homenatge a l'1-O i a totes les persones que el van fer possible, que van "lluitar per fer possible la democràcia" i també als que van ser "víctimes de a repressió"., tant en aquesta escola com en la resta de col·legis electorals afectats per l'actuació policial.



Retret a JxCat per no sumar-se a un cord programàtic

El cap de files de la CUP, Carles Riera, també ha lamentat en aquest inici de campanya electoral que encara no hagi estat possible tancar un acord programàtic per escrit entre les tres forces independentistes, després de la negativa de Junts per Catalunya de sumar-se a la signatura d'un document unitari.

"No hem assolit un acord atès que Junts per Catalunya ha decidit que no volia participar del pacte que proposava la CUP, però seguirem treballant, també a partir del 22 de desembre, per un gran pacte social per la república i per una república al servei de les classes populars", ha dit Riera.