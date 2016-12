Concedit el projecte Life per millorar el tritó del Montseny

n Des de l'octubre d'aquest any i fins al desembre del 2020 es portarà a terme el projecte Life del tritó del Montseny, el qual té l'objectiu de millorar l'estat de conservació d'aquesta espècie (Calotriton arnoldi) i del seu hàbitat de ribera. El projecte, cofinançat pel programa Life de la Unió Europea i coordinat per la Diputació de Barcelona, compta també amb la col·laboració de quatre socis: la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana.

L'any 2005, es va descobrir una nova espècie d'amfibi al massís del Montseny, el tritó del Montseny, endèmic del parc i l'amfibi més amenaçat de l'Europa occidental. Des que es va descriure com a nova espècie, l'òrgan gestor del Parc Natural del Montseny ha invertit esforços humans i econòmics per conèixer aquest amfibi. Ara, el projecte Life del tritó del Montseny promourà diverses accions per millorar el seu estat. Per tant, s'han definit una sèrie d'objectius que inclouen les iniciatives següents: incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó, així com eliminar o reduir les amenaces.