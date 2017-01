Retards d'almenys un quart d'hora a l'R11 per una avaria a Maçanet

Els trens de l´R11 (Barcelona-Figueres-Portbou i viceversa) acumulen aquest divendres retards d´almenys un quart d´hora per una avaria a la catenària a l´alçada de Maçanet de la Selva. Segons ha informat Renfe, els combois circulen per via única entre Sant Celoni i Maçanet de la Selva i, per tant, les demores afecten als dos sentits de la circulació al llarg d'aquest tram. La incidència ha començat al voltant de les deu del matí i hauria afectat, de moment, uns tres trens.