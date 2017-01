La Cerdanya promou un programa Erasmus local per recuperar camins

n Puigcerdà, Llívia i Vilafranca de Conflent, el Soler i Clairà, al Rosselló, s'han unit per impulsar el pròxim estiu un programa Erasmus Plus de Joventut i Esport que permetrà 42 nois dels dos costats de la frontera, repartits al 50%, fer dues estades d'intercanvi en les quals executaran un projecte de recuperació del Camí de Sant Jaume al seu pas per la Catalunya Nord. El projecte té una subvenció de la Unió Europea per pagar l'estada i el transport, la qual se suma a les aportacions que faran els municipis participants i a la que faran, molt més petita, les famílies dels nois que hi prenguin part. L'alcalde de Llívia, Elies Nova, va presentar divendres el programa en un acte en el qual va remarcar que l'objectiu d'aquest programa Erasmus Plus és que «els joves de les dues bandes de la Cerdanya puguin tenir una experiència d'intercanvi i alhora puguin fer aquest treball de recerca del Camí de Sant Jaume».