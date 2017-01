Roben en 3 domicilis del Pla de l'Estany en una setmana

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Banyoles estan investigant diversos robatoris ocorreguts en una setmana al Pla de l'Estany. En només set dies –entre el 16 i el 22– s'han perpetrat tres robatoris en domicilis. Aquests s'han produït a les poblacions de Cornellà del Terri, Palol de Revardit i Porqueres.

En els tres robatoris, els lladres actuants han sostret joies i objectes de valor dels domicilis. I han utilitzat un modus operandi similar: forçant les obertures dels edificis i removent-ho tot fins a localitzar el botí. Els Mossos estan investigant els fets.

Després de produir-se aquests robatoris a la zona del Pla de l'Estany van començar a circular missatges de Whatsapp en referència al de Cornellà entre els ciutadans per intentar atrapar els sospitosos.

Es dona el cas que els robatoris en domicilis han anat a l'alça durant el 2016 tot i que encara no s'han donat les dades oficials de l'increment dels robatoris en habitatges.

A la demarcació de Girona mateix, aquest inici d'any també està essent complicat. Dimarts passat, van robar a ple dia a la ciutat de Girona en quatre habitatges d'un mateix bloc de pisos.

I el 17 de gener, els Mossos d'Esquadra van detenir cinc lladres in fraganti en un sol dia per robar en tres domicilis del Gironès. Es tracta de quatre homes i un menor que van assaltar habitatges de Vilablareix, Bordils i Celrà.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona, per la seva banda, van arrestar-los tots el mateix dia –a quatre d'ells, quan fugien del lloc i a un cinquè, gràcies a l'ajut ciutadà que va indicar per on havia fugit l'assaltant en qüestió.