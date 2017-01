una treballadora incansable

e les primeres persones que vaig conèixer a Convergència va ser la Teresa. De ben segur que no sóc l'únic. Ha estat des de fa molts anys, i guanyat a pols -pel seu treball incansable i gran dedicació- la cara visible quan entres al despatx de plaça Catalunya a Girona.

Des de les primeres eleccions que em vaig presentar -ara ja fa uns quants anys- ella va ser la meva guia. Anys més tard, quan vaig ser president per Convergència a l'Alt Empordà, va ser un gran suport en la tasca més administrativa del partit i darrerament, com a president de la federació a les comarques gironines, una secretària sempre disposada, atenta i pendent que fos puntual en totes les reunions.

Ara, que celebrem la seva jubilació després de més de 27 anys treballant pel partit -carai com passa el temps- aconsegueix allò tan difícil com és sentir-se satisfet per la feina realitzada i deixar una empremta en tota la gent que ha tractat i conegut i que, sens dubte, ha ajudat i sempre ha tingut la mà estesa. Els que hem tingut el goig de ser els seus companys i hem compartit moltes estones hem disfrutat de la seva agradable companyia i dels seus bons consells «Aquesta gent jove que ara puja –sempre deia amb un somriure entremaliat– heu de saber que...». Però sobretot, molts recordareu la bona mà que té en la cuina amb la famosa «la coca de la Tere».

Vull agrair-te amb aquestes paraules la gran feina que has fet pel nostre partit. Ho faig en nom meu i de tots els que hem treballat al teu costat. El teu bon fer, la teva alegria, gran dedicació i gran estima pel nostre partit i tots els que en formem part: des dels simpatitzants, militants de base com també dels dirigents a les nostres comarques com a tot Catalunya.

Teresa, jubilació significa canvi, millorar en la qualitat de vida, tenir temps per fer allò que sempre has volgut fer i sense pressa: estar amb els teus i cuidar la teva mare, disfrutar dels teus estimats fills -en Jesús i l'Àlex- i dels teus nets. I sobretot de viatjar o disfrutar d'alguna o altra òpera. Segueix igual d'alegre, i gaudint del moment present perquè estic convençut que el millor de la vida està encara per arribar.