El Banc Farmacèutic busca 160 voluntaris per a la recollida solidària de medicaments

L'ONG Banc Farmacèutic, l'entitat social que recull medicaments per a les entitats dedicades a persones sense recursos, necessita 160 voluntaris a les comarques gironines per a la desena edició de la Campanya de Medicaments Solidaris, que se celebrarà el dissabte 4 de març. Amb el lema «Compra un medicament per a qui ho necessita», la iniciativa solidària preveu la col·laboració d'una vuitantena de farmàcies gironines, a més d'establiments de Barcelona, Madrid, Granada, Màlaga, Saragossa, Osca, Castelló, València, Sevilla, Tarragona, Cadis, Còrdova i Lleida.

Per aquest any, l'objectiu de la campanya solidària és aconseguir els prop de 3.400 fàrmacs sense recepta que han sol·licitat una dotzena d'entiats assistencials que atenen persones sense recursos. En cas de complir el repte, se superarien els 3.000 medicaments que es van reunir l'any passat en la campanya a les comarques gironines, en què van participar 65 oficines de farmàcia de la demarcació.

En total, l'any passat, a les catorze províncies que hi van participar es van recollir més de 30.000 medicaments a 706 farmàcies, que es van destinar a cobrir les necessitats de persones en risc de pobresa i exclusió social: sense sostre, famílies amb nens, drogodependents o malalts psíquics, entre d'altres.



Funcionament de la jornada

Les persones interessades a sumar-se a la cita com a voluntaris es poden inscriure a través de la web www.bancofarmaceutico.es a la pestanya «Col·labora, Inscriu-te com a voluntari». Durant quatre hores, de 10 del matí a dues del migdia del 4 de març, els voluntaris animaran els ciutadans a comprar un dels prop de 65.000 medicaments sol·licitats per les 128 entitats assistencials de tot l'Estat amb qui col·labora l'ONG Banc Farmacèutic.

Cadascuna de les entitats assistencials amb les quals col·labora el Banc Farmacèutic elabora un llistat amb la previsió de medicaments no subjectes a prescripció mèdica que necessitarà durant un any.

El Banc Farmacèutic assigna cadascun dels llistats de medicaments a una o diverses farmàcies participants, seguint un criteri de proximitat. Cada farmàcia rep un llistat amb els medicaments que haurà de recollir per a l'entitat assistencial que li ha estat assignada, així com material divulgatiu i les armilles per als voluntaris., que convidaran els ciutadans que entren a la farmàcia el dia de la Campanya de Medicaments a fer una donació.

Durant la setmana següent, les entitats assistencials passen a recollir els medicaments recaptats per les farmàcies que li han estat assignades.

Des de l'ONG remarquen que únicament es recullen els medicaments que les entitats assistencials han sol·licitat prèviament, ja que d'aquesta manera es focalitzen els esforços per cobrir necessitats reals i concretes. Així mateix, subratllen que els medicaments que es recullen no són usats, sinó que són comprats pels ciutadans a les farmàcies que participen a la campanya.