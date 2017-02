Bescanó retarda la passarel·la fins al 2018

Bescanó no construirà la pasarel·la del riu Ter fins al 2018. Així ho va anunciar recentment l'alcalde del municipi, Pere Lluís Garcia. El nou pont s'havia de començar a aixecar el 2016 però a finals de l'any passat la comissió d'Urbanisme va aturar el projecte perquè a dia d'avui el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) no permet instal·lacions d'aquest tipus a tocar del riu.

L'alcalde va explicar que la modificació del POUM s'allargarà almenys tot aquest any. En aquest sentit, el consistori ha decidit ajornar la construcció fins que no s'hagi resolt el tràmit administratiu. «No descartem el projecte, simplement el posposem fins que modifiquem aquest aspecte del POUM. Però la passarel·la segueix dins dels nostres objectius», va assegurar Garcia.

L'any 2015 el consistori va presentar el projecte de construcció de la passarel·la a tocar d'on actualment hi ha la passera provisional (a la zona de la granja d'en Batllori) construïda per una empresa d'extracció d'àrids. El nou pont havia de permetre una connexió formal i definitiva entre Bescanó i Sant Gregori tal i com es feia fins l'any 1974. En aquella època, però, en lloc d'una passarel·la era una barca la que connectava les valls del Ter i del Llémena.

En els últims anys el passallís provisional ha demostrat ser insuficient. Fins i tot s'ha inundat i destruït en diverses ocasions. A més, teòricament el seu ús estava restringit al personal de l'empresa. Això feia que els vianants i els ciclistes haguessin d'arribar fins a la Pilastra per creuar.

La nova passarel·la havia de resoldre aquests problemes. El projecte presentat preveia un pont de 135 metres de llargada, 1,75 metres d'amplada i un cost de 568.000 euros, dels quals la Generalitat n'aportava 200.000, la Diputació de Girona 100.000 i els ajuntaments de Bescanó i Sant Gregori s'encarregaven de la resta de l'import. En aquesta línia, el batlle de Bescanó va explicar que aquest any la partida reservada a la passarel·la es destinarà «a una altra obra igualment important com és reparar la piscina», ja que segons Garcia la infraestructura és antiga i necessita reparacions.