L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha contractat dos agents cívics i tres peons de neteja a través del programa de reinserció laboral Treball i Formació promogut pel Consell Comarcal del Gironès i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Les persones contractades es van incorporar ahir a l'Ajuntament i hi treballaran durant sis mesos. És la primera vegada que Cassà incorpora dos agents cívics que estaran durant la seva jornada laboral a la via pública i informaran a la ciutadania sobre diferents temes relacionats amb la circulació viària, el medi ambient i el reciclatge. Els peons de neteja reforçaran el servei que actualment fan els operaris de neteja de la via pública.