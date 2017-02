La Subdelegació es mostra «oberta a treballar» per resoldre la creació del municipi de Medinyà

El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, es va reunir ahir amb l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió (ERC), així com –posteriorment– amb la presidenta de la comissió gestora de Medinyà, Montserrat Garcia. La trobada, segons va informar la Subdelegació, va servir per tractar la situació actual en la qual es troba la segregació dels dos nuclis. Així, el representant de l'Estat va remarcar que la Subdelegació es mostra «oberta a ajudar i a treballar» per resoldre la creació del municipi de Medinyà, amb l'objectiu de «desencallar» la constitució de la població. «Tant l'alcalde de Sant Julià com la presidenta de la comissió de Medinyà saben el nostre compromís amb aquest tema i estem disposats a fer les gestions necessàries», va afegir Sánchez-Bustamante.

El cas és que, fa menys d'un any, el Govern espanyol va decidir portar al Tribunal Constitucional (TC) la llei de la Generalitat per a la creació de Medinyà. L'Executiu del PP ho va argumentar pel fet que la llei de bases de règim local de l'Estat estableix que els nous municipis han de tenir, com a mínim, 5.000 habitants. Es tracta d'un requisit que, evidentment, Medinyà no compleix perquè el poble disposava de 866 habitants el 2014. Tot i això, la decisió del Govern espanyol va contrastar amb la posició del PP català, ja que al Parlament el partit va donar suport a la llei 8/2015 per a la segregació de Medinyà del terme de Sant Julià de Ramis.

De moment, la Generalitat ha defensat que la comissió gestora de Medinyà segueixi operativa. El Govern català ha recordat que la població disposa dels serveis bàsics obligatoris, com una escola pública. De fet, quan es va portar al TC la constitució de Medinyà, la Generalitat es va comprometre a presentar al·legacions a la impugnació de l'Estat. En aquesta línia, el Govern català va manifestar que en la comissió bilateral entre les dues administracions per a la creació del municipi, l'Estat no havia posat sobre la taula la possibilitat de portar la llei al TC. Així mateix, el Ministeri de Justícia ha acceptat la creació del jutjat de pau de Medinyà, mentre que s'ha negat la inscripció de la població al registre d'ens locals de l'Estat.