Mieres fa avui una consulta per decidir qui serà el jutge de pau

Els veïns de Mieres a partir de les 9 del matí d'avui i fins a les 8 del vespre podran votar entre dos candidats per a la plaça de jutge de pau. Els veïns que vulguin participar en la consulta podran exposar el seu parer al dispensari mèdic de la localitat. També podran votar a l'Ajuntament del 18 al 21 d'abril el horari d'oficina.

Segons exposa el butlletí que l'Ajuntament ha repartit entre els veïns, el gener del 2016 havien de renovar el jutge de pau. Es varen presentar 2 candidats. Un era el darrer jutge en actiu, Isidre Vila Solé i Ester Nart Casals, la qual és la filla de la regidora d'Urbanisme.

Per tal de no haver de decidir entre dos candidats en un ple, l'Ajuntament va enviar l'expedient al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que la sala de govern resolgués la convocatòria.

Passat un temps, el Tribunal va respondre que correspon prendre la decisió al ple de l'Ajuntament. Davant de la resposta, l'equip de govern Vivim Mieres-CUP va decidir convocar una consulta popular perquè els veïns decidissin.

L'alcalde Enric Domènech ha explicat que les funcions del jutge de pau són participar en els tràmits del registre de naixements, tenir responsabilitats en les eleccions i intercedir en els actes de conciliació, perquè els conflictes veïnals no arribi a àmbits superiors de la justícia.

El càrrec de jutge de pau té una durada de 4 anys, després dels quals el ple de l'Ajuntament decideix la persona que tindrà el càrrec.

Els jutges de pau no han de ser llicenciats en dret, però sí conèixer les faltes contra les persones en l'àmbit penal i en l'àmbit civil tenen competència en assumptes de quantia inferior a 90 ?.



Pressupostos participatius

La consulta per jutge de pau també serà la de la segona edició dels pressupostos participatius. Els veïns podran escollir entre 15 propostes d'inversions que abans han estat presentades pels mateixos veïns i entitats en un procés participatiu.

Les propostes escollides seran finançades pels 20.000 euros que eurosi ha destinat l'Ajuntament. Algunes de les propostes són comprar dos focus per la Fira de l'Intercanvi (1000 euros), arreglar l'entrada de l'aparcament municipal (2.500 euros), posar un passamà a la pujada de la Romeria (1.500 euros), reparar el mur del cementiri (10.000 euros), adaptar el paviment d'una part de la Plaça Major (4.500 euros), construir una estructura al sorral de l'escola (5.500 euros), construir una barbacoa a la zona de picnic del pavelló (2.500 euros), construir un parc d'skate (4.500 euros), reparar l'asfalt del camí de la Riera (10.000 ?), o activitas per a joves (4.500 euros).