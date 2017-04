Apartaments en un paratge natural a Palamós a partir de 305.000 euros

Polèmica a Palamós per l'anunci d'una immobiliària barcelonina que ven apartaments a la zona de la Pineda d'en Gori, un paratge natural situat a prop de la platja de la Fosca. Segons indica la mateixa companyia Lucas Fox a la seva pàgina web, es tracta d'una «promoció exclusiva» de 48 apartaments d'obra nova de dos i tres dormitoris a primera línia de mar que es venen a partir dels 305.000 euros. La promoció, segons explica l'empresa, està formada per dos edificis d'estil contemporani amb jardins privats, dues piscines, pista de tenis i pàdel. La immobiliària ho publicita com «una oportunitat única».

Els habitatges encara no estan construïts, però ja s'han trobat amb un primer escull. I és que un grup de veïns contraris a la construcció de l'edifici ha iniciat una campanya de recollida de firmes al municipi per tal d'evitar que s'iniciï el projecte, ja que tot fa pensar que les obres tiraran endavant d'aquí a poc. Des de l'Ajuntament al·leguen que la promoció s'ajusta al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat el 2008. En aquell moment es va arribar a un acord amb el propietari de la pineda, que és una zona privada, a qui se li va permetre edificar només a la part superior, la més pròxima a Sant Esteve de la Fosca, on ja hi ha altres edificis des de fa anys.

La mobilització dels veïns contraris però, ve de lluny. Fins i tot van arribar enviar una carta a qui va ser ministre de Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, el 2013, on demanaven la suspensió automàtica de l'acord d'urbanització d'aquesta zona. Entre els motius al·legaven un perill per les persones en cas d'incendi forestal i denunciaven que la construcció afectaria una zona declarada bé cultural d'interès nacional.

Des del consistori han volgut deixar clar que la zona que s'edificarà és la més allunyada de la costa, per tant, la que toca amb els edificis que ja fa anys que estan construïts. A més, l'Ajuntament recorda que, amb la modificació del POUM el 2008, es va aconseguir que la part costanera de la Pineda d'en Gori, per on transcorre el camí de ronda, passés a ser terreny municipal.

Lucas Fox International Properties és una firma d'intermediació immobiliària fundada a Barcelona per un anglès i un holandès amb l'objectiu d'ajudar a inversors i compradors internacionals a trobar propietats de luxe (normalment segones residències) a la Ciutat Comtal i els seus voltants, la Costa Brava i Eivissa.