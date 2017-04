De la primera a la segona divisió aèria

No va ser el millor any en el còmput final de viatgers, però, el 2009, l'Aeroport Girona-Costa Brava es convertia en el vuitè aeroport en nombre de passatgers dels 49 que Aena gestiona a tot el territori espanyol. La millor classificació del segle, que apropava les instal·lacions de Vilobí d'Onyar als grans, als que juguen a la «primera divisió» de l'aire de fa molts anys: només Adolfo Suárez-Barajas, a Madrid, l'etern «campió»; Barcelona, històricament abonat a la segona posició; Palma de Mallorca; Màlaga; Gran Canària i Tenerife Sur tenien més usuaris que Girona, que amb 5,28 milions de passatgers acollits superava places aeroportuàries de l'envergadura de València (4,74 milions de viatgers); Lanzarote (4,7); Eivissa (4,57); Tenerife Nord (4,054); Sevilla (4,051); Fuerteventura (3,73) i Bilbao (3,6).



Despertar del somni

Amb les dades d'Aena del mes de març de 2017 a la mà –63.805 passatgers–, l'aeròdrom gironí es desperta una altra vegada, i sobtadament, del somni de finals de la primera dècada dels 2000 –el vuitè any del segle XXI Vilobí va superar els 5,5 milions de viatgers (vegeu infografia). Cau fins a la posició número 23, per sota dels aeroports secundaris de Vigo (72.649); de Granada-Jaén (70.728) i d'Almeria (65.471), i s'aproxima als registres dels de Seve Ballesteros-Santander, que el mes passat va tenir 62.954 usuaris; Jérez de la Frontera (59.719) i Múrcia-San Javier (53.015 passatgers).

Respecte del 2008, l'any del rècord, Girona ha perdut un 70% d'usuaris (al tancament de 2016 havien passat per les instal·lacions de Vilobí 1,66 milions de passatgers). En aquest context, en una entrevista publicada per Diari de Girona l'1 d'abril passat, el director de l'aeroport, Lluís Sala, treia ferro a la pèrdua sostinguda de passatge en afirmar que «tan conjunturals eren els 5,5 milions del 2008, com els que tenim ara».

«Estic segur –valorava– que hi ha un punt d'equilibri en el qual l'aeroport pot donar un servei excel·lent» i que «en els propers anys es consolidarà el producte Girona, de gran qualitat i amb un nombre de passatges superior als que tenim ara». De fet, de la comparació dels registres de l'aeròdrom de Vilobí amb els de la capital d'Àlaba, Vitòria-Gasteiz, amb 242.000 habitants, Girona en surt claríssimament guanyadora: fins a la capital administrativa basca només hi van arribar en avió 1.602 visitants, un 73% menys que al febrer. En el darrer rànquing d'Aena, l'aeroport gironí també supera amb claredat capitals com Saragossa (37.472 passatgers el març); San Sebastià (22.050); Valladolid (18.902); Pamplona (13.567) i Lleó (2.391 passatgers).



Complementar el Prat

A parer de la direcció, la remuntada de l'aeroport dependrà, en gran mesura, que Vilobí assumeixi el paper d'instal·lació complementària al Prat i de que sigui capaç de diversificar l'oferta, amb l'arribada de noves companyies. L'objectiu passa per superar l'excessiva dependència de la línia aèria irlandesa Ryanair que, en la present temporada d'estiu, ha vist reduïda per primera vegada en molts anys la quota de seients ofertats (-6%).