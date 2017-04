La Harley Davidson s´instal·la a Fornells

Els amants de la mítica moto de Milwaukee ja tenen el seu lloc a les comarques gironines. Més de 200 persones es van acostar ahir al polígon industrial de Fornells de la Selva per visitar el primer i únic concessionari de la Harley Davidson en tota la demarcació. L'obertura s'englobava dins de la celebració d'un chapter (nom popular amb què es coneixen les trobades dels clubs de Harley) on van assistir tot tipus de visitants, no només de la província sinó també alguns vinguts de Tarragona, Barcelona i fins i tot Andorra.



La companyia de comercialització de vehicles Grup Juandó va transmetre unes sensacions molt positives, explicant que «la gent havia respost molt bé». El responsable va afegir que «el veritable poder de convocatòria està en la mateixa marca». La trobada dels clubs va oferir un esmorzar i un dinar popular que també va gaudir d'una bona colla d'assistents. Malgrat això, des del concessionari remarquen que «no va ser la inauguració oficial de la botiga» i que es farà «un altre acte molt potent» d'aquí a unes setmanes.