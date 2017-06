Queixes per la puja de preus de l'Escola de Música del Gironès

La retirada progressiva de la subvenció que el Departament d'Ensenyament concedia anualment a l'Escola de Música del Gironès (EMG), amb 19 aules repartides per la comarca i amb 600 alumnes matriculats, ha sumit l'entitat en els números vermells (el dèficit s'enfila fins als 120.000 euros). Si uns cursos enrere el Govern aportava 600 euros per alumne, ara n'hi posa zero, explicava, ahir, el president del Consell Comarcal, Jaume Busquets. La complicada situació financera de l'escola ha desembocat en un increment de les quotes de les classes de música per al curs 2017-2018 que, segons les famílies, en alguns casos, «principalment en els cursos més avançats», s'encareixen fins un 55%: així, una classe de 45 minuts d'instrument passa a costar 87,40 euros mensuals, 30 euros més que el curs passat, assenyalen els pares. Al cap de l'any, a les famílies això els representa un esforç addicional de 300 euros.

Aquest increment de preus no els ha agradat gens i 179 famílies s'han «unit» per «reclamar» al Consell que «revisi les tarifes» i aporti «altres solucions». L'actual –que segons el president comarcal, de moment i a expenses que la Generalitat pugui canviar la política de retallades en aquest àmbit educatiu, és l'única possible–, resulta «del tot inadmissible i inadequada» per als pares dels alumnes, perquè perjudica «un conjunt de famílies que no podran fer front a l'augment de preus».



Números vermells

Jaume Busquets, que emplaça els pares a fer-li arribar la queixa –«ningú no m'ha vingut a veure», diu–, defensa els «esforços» que ha fet el Consell, l'equip gestor de l'EGM i els ajuntaments –que mantenen per al curs vinent la subvenció de 100 euros per alumne– els darrers tres anys, quan les subvencions d'Ensenyament van començar a minvar. I recorda que el vermell que tenyeix els comptes de l'escola fan inviable una altra opció que no sigui l'increment de tarifes que, d'altra banda, no ha mermat les inscripcions, ans al contrari: «fins ara hem guanyat cent alumnes per al curs que ve».

En aquest context, Busquets exposa que l'única possibilitat que hi hauria de revertir la puja de preus passaria perquè la Generalitat reconsiderés la concessió de la subvenció. «Aleshores sí, baixarien les quotes i ho farien amb caràcter retroactiu», és a dir, els pares recuperarien els diners pagats de més. Això no obstant, si bé Ensenyament ha contactat amb el Consell Comarcal per interessar-se per la situació econòmica de l'EGM, ningú del Departament ha expressat cap compromís que el curs vinent els ajuts puguin tornar a arribar. «Des del Consell estem fent pressió perquè això passi», assenyala Busquets, però «la decisió no és nostra».

«Ens sentim entristits i decebuts pel fet que diners públics que surten dels nostres impostos no es destinin a potenciar centres com l'EMG», afirmen els pares en un comunicat. A parer seu, l'educació musical corre el risc d'esdevenir un àmbit «cada cop més elitista», una deriva que «no lliga amb la voluntat i vocació d'ensenyament de la música als infants que hauria de mantenir una institució d'aquestes característiques». De tot plegat, però, les famílies n'exoneren els professors: «n'estem molt contents», diuen del professorat, així com de l'equip responsable de «coordinació i gestió» de l'escola.