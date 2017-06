Les autoescoles faran una marxa lenta en cotxe el dimecres 5 de juliol

Les autoescoles gironines ja tenen data per mobilitzar-se: el dimecres dia 5 de juliol. Serà en forma de marxa lenta pel centre de la ciutat de Girona amb parades davant de dues institucions: la subdelegació del Govern a Girona i la seu provincial de la Direcció General de Trànsit (DGT), ambdues ubicades a l'avinguda de Jaume I.

Aquesta manifestació es farà el mateix dia a totes les demarcacions catalanes, ja que ha estat convocada a través de la Federació d'Autoescoles de Catalunya. El seu vicepresident, Joan Sala, és també el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona i ahir explicava que la convocatòria es farà a les nou del matí a una àrea d'aparcament a tocar del pavelló de Fontajau de Girona.

Llavors, els representants de les autoescoles llegiran un manifest i, tot seguit, enfilaran des del barri de Fontajau cap al centre de Girona. Això ho faran en els cotxes de les autoescoles gironines. L'objectiu de la mobilització és reclamar més examinadors de la Direcció General de Trànsit a Girona i per demanar que es reorganitzi el repartiment dels exàmens pràctics, entre altres aspectes interns que afecten el col·lectiu.



No s'atura la vaga

Ahir es va celebrar la quarta jornada de vaga del col·lectiu d'examinadors, que des del dia 19 de juny cada dilluns, dimarts i dimecres fan aturades per reclamar que se'ls pagui un complement específic que la DGT s'havia compromès a donar-los fa un parell d'anys. En aquell moment van aturar la vaga però ara, segons apunten els sindicats i els convocats Asextra, no està previst deixar de fer les aturades ja que no hi ha acostament entre els examinadors i la DGT.

La jornada d'ahir va tornar a tenir un seguiment destacat, del 70%. Dels 10 examinadors disponibles, van fer vaga set. Es tracta de dos examinadors itinerants que procedeixen de Madrid i un dels treballadors fixos que té trànsit a Girona.

El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona destaca que ahir es van deixar de fer un centenar d'exàmens -com van confirmar també fonts del CSIF- com va passar el dimarts i dimecres de la setmana passada. I se'n van fer més de 30 ja que pertoquen un màxim de 13 per cada examinador.

Està previst que si la vaga no deixa de secundar-se per un gran nombre d'examinadors, durant els 20 dies d'aturades, hi hagi uns 2.000 alumnes que es quedin sense fer l'examen pràctic de conduir.