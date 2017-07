Més de cent famílies gironines van signar un compromís de no mutilació genital el 2016

Les famílies de 114 nenes de les comarques gironines han signat durant el 2016 el document a través del qual es comprometen a evitar la mutilació genital femenina de les seves filles. D'aquestes, 27 son de Salt (Gironès), 15 d'Olot, 11 de Banyoles i 11 de Figueres. Es tracta d'una xifra lleugerament inferior a la registrada l'any 2015, quan es van aconseguir 146 compromisos. L'acord es rubrica a les consultes de pediatria abans que la família viatgi als seus països d'origen i s'estableix després d'un treball preventiu i de revisió de les menors. A la demarcació, hi ha fins a 20 taules locals que treballen en la prevenció d'aquesta problemàtica i els matrimonis forçats i es calcula que hi ha unes 1.400 menors en risc de patir-la.

Aquestes són algunes de les dades que s'han presentat aquest dimecres en el marc de la trobada anual de taules locals i de la taula provincial de prevenció de la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats. Entre elles, s'ha posat de manifest la poblacions on hi ha més població originària de països on es realitza aquesta pràctica. Salt, Girona, Banyoles, Figueres, Olot, Blanes, Lloret de Mar (Selva) i Cassà de la Selva (Gironès) són algunes dels municipis que lideren en rànquing.

En la majoria dels casos, les famílies provenen de Gàmbia (50,3%), el Senegal (21,5%) i Mali (12,3%). Es calcula que a tot Girona hi ha unes 1.400 menors en risc de ser sotmeses a una mutilació. Durant l'any passat, es va aconseguir que les famílies de 114 menors signessin el document que els compromet a no practicar-lo. Es tracta d'una xifra lleugerament inferior a la registrada durant el 2015 i que es va situar en les 146.

El document es rubrica a les consultes de pediatria abans que viatgin als seus països d'origen, després d'un treball previ i un cop s'han revisat les nenes. La prevenció es treballa a través de la taula provincial, formada per professionals de l'Agència de la Salut Pública; la Secretaria d'Igualtat i d'Afers Socials del Departament de Treball; el Departament d'Ensenyament; Mossos d'Esquadra; l´Institut Català de les Dones, la Subdelegació del Govern; el Col·legi d'Advocats a Girona i ajuntaments, consells comarcals i Diputació. Aquest ens treballa de manera coordinada amb 20 taules municipals i comarcals que hi ha arreu de la demarcació (3 a l'Alt Empordà; 4 al Baix Empordà; 6 al Gironès; 4 a la Selva; 1 a la Garrotxa; 1 al Pla de l'Estany i 1 al Ripollès).



Una violació dels drets humans

La mutilació genital femenina està reconeguda internacionalment com a violació dels drets humans de dones i nenes i està considerada una de les màximes manifestacions de violència masclista. És una pràctica molt dolorosa física i psicològicament i té greus conseqüències a curt i a llarg termini. Pot produir hemorràgies greus, problemes urinaris, quists, infeccions, infertilitat, complicacions en el part i mort dels nadons, entre d´altres. Es calcula que cada any, més de 3 milions de nenes corren el risc de patir l'ablació arreu del món i que més de 200 milions de dones i nenes vives n'han estat objecte. El matrimoni forçat és una altra de les pràctiques habituals en diversos països i també constitueix una vulneració greu dels drets humans.