Necessitats educatives especials al menjador

L'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials als menjadors escolars ha de millorar el curs vinent, tal com va assegurar el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Josep Polanco, qui va avançar que aquest canvi «passa per redefinir les clàusules amb les empreses adjudicatàries del servei de menjador» i per «millorar el monitoratge»; d'altra banda, ho va desmarcar de la figura dels vetlladors. El responsable del Departament va admetre dificultats en alguns centres que els han transmès les direccions i va concretar que, «ara, treballem sobretot en els llocs amb més problemes». Les queixes també li han arribat a través de les associacions de mares i pares d'alumnes. La presidenta de la Fapac a Girona, Eva Trias, va celebrar el compromís del Departament per revisar aquestes demandes, estudiar cada cas i buscar solucions. Des del seu punt de vista, atendre també les necessitat d'aquest alumnat als menjadors s'emmarca en el projecte d'escola inclusiva.