Veïns de Garriguella es mobilitzen contra el macrocàmping

Veïns i opositors del projecte van participar en la caminada organitzada per la plataforma Salvem Garriguella i amb el suport del grup d'ecologistes IAEDEN-Salvem l'Empordà. Segons l'organització s'hi van aplegar unes 200 persones per protestar contra el projecte del macrocàmping que es vol construir al municipi alt-empordanès. La caminada ha recorregut la zona on es vol aixecar el projecte i ha acabat amb un vermut i la lectura del manifest.

Per als opositors, és un «model depredador del territori» i es considera que perjudicarà el municipi i la comarca per l'important «impacte paisatgístic». El càmping ocuparia 17,5 ha amb 665 parcel·les on s'hi instal·larien bungalous i altres equipaments. També han iniciat una recollida de signatures. «Volem superar en firmes els vots que va tenir l'alcaldessa», va dir el portaveu de la plataforma, Joan Salmeron.

De moment en tenen 2.000 i la intenció és presentar-les a l'Ajuntament. L'acte va comptar amb la implicació de la regidora de la CUP a Girona, Laia Pèlach, el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, Narcís Poch, i el diputat de Catalunya Sí Que Es Pot Marc Vidal.