Apareixen trampes per a ciclistes a Llagostera

En les últimes hores, diverses persones han alertat que han aparegut trampes per a ciclistes a Llagostera. Concretament s'han localitzat al corriol de Can Nadal per anar a Ridaura, al massís de l'Ardenya. Tant la Policia Local de Llagostera com els Mossos d'Esquadra i Agents Rurals, han estat avisats de la presència de cables i filferros tensats entre arbres que obstaculitzen el pas. Estan col·locats a l'alçada del coll, fet que suposa un perill per a ciclistes, caminants i corredors.

Segons la Policia Local de Llagostera, s'han retirat cinc cables de la zona i no descarta que se'n trobin més. El cos policial també ha demanat extremar la precaució.

No és pas la primera vegada que apareixen aquest tipus de trampes a les comarques gironines. L'hivern passat, van trobar-se paranys al camí de ronda que va de Calella de Palafrugell a Palamós i també al camí del Puig de Sant Grau de Sant Gregori.