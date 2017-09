L'alternativa: de la C-63 a l'Eix, passar per l'A-2 i acabar a l'autopista

Cinc quilòmetres separen Salt de Bescanó per la «carretera de la Vergonya», un trajecte que es cobreix en aproximadament deu minuts; quan comencin els talls, però, el temps i la distància que separen els dos municipis creixeran: agafar l'AP-? a Girona Sud per després empalmar amb l'A-?; passar de llarg Vilobí d'Onyar; agafar l'Eix i connectar amb la C-?? fins a Anglès i anar a parar a la carretera de la Vergonya representa un recorregut de ??,? quilòmetres i uns ?? minuts de trajecte. Una altra alternativa consisteix a anar fins a Aiguaviva per la GI-??? i, d'allà, cap a Estanyol per la GI-???, que conflueix amb la «de la Vergonya», a Bonmatí.