El govern del PP no compareix al civet

De quatre ministres a zero. Aquesta és la representació que el govern espanyol del PP va tenir ahir a l'àpat conegut com el civet de Fonteta –perquè s'hi serveix civet de senglar i se celebra en aquesta població i que agrupa empresaris i polítics–, en contrast amb els quatre representants que hi van assistir l'edició anterior, el 16 d'abril de l'any passat –Jorge Fernández Díaz, Ana Pastor i Manuel García-Margallo, que ja no tenen cap cartera, a més de Rafael Catalá, que segueix a Justícia–. És cert que tampoc van repetir el president català Carles Puigdemont ni el vicepresident Oriol Junqueras, però sí que hi van ser els consellers de la Generalitat Jordi Turull, Santi Vila, Antoni Comín, Carles Mundó i Josep Rull.

L'organitzador de l'acte, l'empresari caçatalents Luis Conde, va restar importància, en declaracions a la Televisió de Catalunya, a l'absència de cap representant del govern de Madrid –va concretar que, per altra banda, hi havia tres secretaris d'Estat i que la cita «està més enfocada a empresaris»–, però aquesta incompareixença popular va frustar el principal objectiu de l'àpat: oferir una oportunitat de reconduir les diferències entre la Generalitat i el govern estatal abans de l'1-O; uns ponts, però, que semblen ja impossibles de restablir, davant de la preocupació d'amplis sectors de l'empresariat.

Conde va advocar per evitar els extremismes i aposta per una tercera via, que fa mesos que està oblidada però que ahir, al Mas Anglada de Fonteta, va poder compartir amb un altre defensor d'aquesta opció, el socialista Miquel Iceta. Companys seus d'oposició al Parlament català, al procés independentista i al referèndum de l'1 d'octubre, també van ser a Fonteta: la líder de Ciutadans Inés Arrimadas i el cap del Partit Popular a Catalunya Xavier García Albiol.

En el seu camí fins al Mas Anglada, els tres van tenir l'oportunitat de comprovar que la campanya pel referèndum, malgrat que hagi estat declarat il·legal, ha arrencat i no s'apaga: entre d'altres elements, una urna fora de la llei a la rotonda de Celrà anuncia que el municipi votarà l'1-O; banderoles pel Sí a la independència als diferents pobles per on es passa i un nano a un balcó d'una casa de Fonteta onejant una estelada cada cop que hi passava un vehicle, sabedor que en la corrua de cotxes d'alta gamma i vidres tintats que passaven per davant hi havia autoritats o empresaris que rebutgen la independència de Catalunya i en circumscriuen el desig a quatre gats.

Aquestes imatges no van cremar les retines de ningú, però les van evitar els ministres espanyols. Segons informava el portal digital Economía Digital, tres membres del govern havien anunciat la seva presència al civet, Soraya Sáenz de Santamaría, Íñigo de la Serna i Íñigo Méndez de Vigo, però finalment van plantar Luis Conde –«havien planejat desplaçar-se aquest dissabte a l'Empordà, però van canviar d'opinió a última hora, segons apunten fonts del partit», recollia el diari digital. El motiu, afegia, era que no hi volien coincidir amb representants catalans. Davant d'aquesta situació, és clar que el diàleg i fugir dels extremismes que reclama Conde no és factible i l'hora de la negociació ha acabat i ha començat la de la desobediència, per un costat, i la de l'actuació policial, per l'altre.

Al civet també hi era Ferran Mascarell, delegat del Govern català a Madrid; el diputat del PDeCAT al Congrés Jordi Xuclà i la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal; els expresidents José Montilla i Artur Mas; i els exconsellers Jordi Jané i Jordi Baiget.

Del món empresarial, hi havia la presidenta de Codorniu, Mar Raventós; el president de la Seat, Luca de Meo; i el de Repsol, Antoni Brufau, a més de consellers delegats de Banc Sabadell i Gas Natural, entre d'altres. De les patronals Cecot, Antoni Abad; Joaquim Gay de Montellà, de Foment del Treball; i Josep González, de PIMEC. Del territori gironí, el president del Patronat de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil; i Manel Puigdemont, de PORDAMSA. En total, unes 340 persones –un centenar provinents de Madrid– que van aportar diners per a l'Associació Paideia d'atenció als menors.