Científics d´arreu del món demanen protegir el corredor de cetacis del Mediterrani

Una seixantena de científics i entitats internacionals dedicades a la protecció del medi han signat una crida a la protecció del corredor migratori de cetacis del Mediterrani, una mesura que impediria el projecte petrolier que amenaça la Costa Brava.

La plataforma Aliança Mar Blava, el col·lectiu balear que lidera el rebuig a les prospeccions marítimes al fons marí, va entregar una carta reivindicativa acompanyada de les signatures al Ministeri de Medi Ambient, en una reunió celebrada a principis de setembre i en la qual també van assistir les organitzacions internacionals de conservació marina OceanCare i Natural Resources Defense Council. Això va ser abans que, aquest dimarts, els grups del Partit Popular i de Ciutadans ratifiquessin al Congrés el seu veto a la proposició de llei per a la protecció del Mediterrani davant les prospeccions d'hidrocarburs. Per l'Aliança Mar Blava, el posicionament d'aquestes formacions polítiques «demostra un interès nul per la protecció mediambiental del Mediterrani».

Amb motiu de l'entrega de la carta firmada per 25 científics i 36 grups proteccionistes, el portaveu de la plataforma, Carlos Bravo, va recordar que «el Govern espanyol s'ha compromès internacionalment» a declarar el corredor de cetacis com una àrea especialment protegida d'importància per al Mediterrani. És per aquest motiu que reclamen a l'administració espanyola que «adopti urgentment un estricte règim de protecció preventiva», que impliqui la prohibició total «tant de les prospeccions d'hidrocarburs com de l'exploració sísmica amb tecnologies nocives per a la fauna marina». Entre els signants hi ha biòlegs marins, experts en balenes i altres científics, a més d'organitzacions espanyoles, xilenes, turques, italianes, alemanyes, canadenques, australianes, suïsses, britàniques o dels Estats Units.