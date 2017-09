Girona suma 659 donants de medul·la fins al juny, un 12% més que tot el 2016

Cues per ajudar a trobar un donant per a en Roger, al gener.

Les comarques gironines van sumar durant els primers sis mesos de l'any 659 nous donants de medul·la òssia, un 45% més que en el primer semestre del 2016, quan van ser 452, segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). La desbordant resposta ciutadana a les crides per trobar un donant de medul·la compatible amb en Roger, un nen de Girona amb una aplàsia medul·lar, i amb en Pau, un infant de Vilobí d'Onyar afectat de leucèmia mielomonocítica infantil, han fet créixer el nombre d'inscripcions al Registre de Donants de Medul·la Òssia (Redmo) i en només sis mesos se n'han comptabilitzat un 12% més que les noves adhesions que es van aconseguir durant tot el 2016, que van ser 590.

En total, el registre que gestiona la Fundació Josep Carreras i que coordina els trasplantaments de moll de l'os de donant no emparentat amb el pacient tenia a 30 de juny 6.623 persones de les comarques gironines disposades a fer una donació altruista de medul·la per tractar malalties canceroses de la sang com la leucèmia aguda.

En el primer semestre de l'any, van ser 5.602 els catalans que van fer el pas per formar part del Redmo, un registre que està connectat amb altres bases d'arreu del món per ampliar les possibilitats de trobar persones compatibles, i que a finals de juny tenia inscrits 46.725 candidats a donant a Catalunya.

Per inscriure's al Registre de Donants de Medul·la Òssia, cal adreçar-se als centres de referència que la Fundació Carreras té repartits per tot l'Estat. A les comarques gironines és el Banc de Sang i Teixits de l'hospital Josep Trueta qui fa d'intermediari.

Allà s'extreu una petita mostra de sang per fer una analítica al donant, que ha d'omplir un consentiment informat.

Passats uns dies, una carta confirma la inclusió al registre, i queda disponible per a totes les cerques de donant compatible que s'iniciïn des de qualsevol registre de donants d'arreu del món.

I és que tres de cada quatre pacients que requereixen un tractament de medul·la òssia no disposen d'un donant familiar que sigui compatible i cal recórrer al registre o a una unitat de sang de cordó umbilical.

Segons les dades del Redmo i de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia, actualment la probabilitat de trobar un donant de medul·la òssia a través del registre és d'entorn d'un 90%. El 2017, el temps mitjà que s'ha trigat a trobar un donant compatible ha estat de 32 dies.

Entre els mesos de gener i juny d'aquest any, una dotzena de catalans –un dels quals, gironí– va fer efectiva la seva donació, que en tots els casos és completament anònima.