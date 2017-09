L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols assumirà a títol personal les despeses de celebració del referèndum

L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), Joan Casas (PDeCAT) ha signat un decret a través del qual es compromet a assumir les despeses de celebració del referèndum del proper 1-O a "títol personal" i com a "veí del poble". Casas argumenta que vol fer les coses de la manera "més legal possible" i evitar que una acusació per "malversació". A la vegada, diu, "vull correspondre a la voluntat de la majoria del poble que és poder votar". De moment, està a l'espera d'un informe que determini el costos que tot plegat pot tenir però ja ha avançat que la fórmula passarà perquè l'ajuntament li faci el requeriment i ell ho pagui. El batlle ha explicat que des que divendres va fer el decret ja ha rebut l'interès d'altres poblacions, que n'hi han demanat còpia.

L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols està disposat a assumir els costos derivats de la celebració del referèndum i a fer-ho a títol personal. Així ho ha fet constar al decret d'alcaldia que va signar divendres. Al document, el batlle recorda que ja va signar un decret de suport a la convocatòria i que han rebut diverses notificacions per part de la Generalitat i l'Estat.

Per això, ha decidit que l'Ajuntament no es faci càrrec de cap pagament a través dels pressupostos municipals de les despeses ocasionades per l'1-O. Casas es compromet a pagar-ho de la seva butxaca i "com a veí del poble". De moment, no sap quan costarà tot plegat perquè està a l'espera d'un informe tècnic. En qualsevol cas, ja ha avançat que el consistori li farà el requeriment i ell ho abonarà.

"El que vull és fer les coses el màxim de legal possible" i, a la vegada, "correspondre a la voluntat de la majoria del municipi que vol votar" aquest diumenge. A més i tot i que insisteix que no té coneixements jurídics, creu que el pagament d'aquest tipus de celebracions pot suposar un "delicte de malversació". La iniciativa ja té admiradors i alguns ajuntaments propers li han demanat un còpia del decret.

Amb el suport del portaveu de l'oposició

El portaveu de l'oposició, Artur Colomer (UpSF-ERC), considera que aquesta és una decisió personal de l'alcalde, que governa amb majoria, a qui donen plenament suport des del moment en què va signar el decret de suport a l'1-O.

El municipi, d'uns 1.300 habitants, té establerta l'escola com a lloc de votació.