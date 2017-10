Celrà retira 2,7 milions d'euros dels comptes municipals que té amb el Banc Sabadell

L'Ajuntament de Celrà (Gironès) ha buidat els comptes municipals que té amb el Banc Sabadell arran de la decisió de l'entitat de traslladar la seva seu social a Alacant. En total, via transferència, el consistori ha retirat més de 2,7 milions d'euros (MEUR) dels quatre comptes que té amb el Sabadell. L'alcalde, Dani Cornellà (CUP), assegura que la decisió que ha pres el banc "ha de tenir una resposta ciutadana i institucional" i anima tant altres consistoris com la gent a seguir el seu exemple. "No podem permetre que encara es generi més por amb l'amenaça que els bancs marxin, però sobretot, amb aquesta decisió, el Banc Sabadell s'ha posicionat a favor d'un Estat que utilitza la violència i l'amenaça", diu l'alcalde.

El Banc Sabadell, que té oficina a Celrà, és una de les tres entitats que hi ha al poble gironí. L'Ajuntament té comptes amb totes elles, però ara els del Sabadell han quedat buits. L'equip de govern de la CUP ha decidit retirar tots els diners que hi tenia, i també cancel·lar els dipòsits a termini, després que el consell d'administració del banc hagi decidit traslladar la seva seu social a Alacant.

En concret, la suma que l'Ajuntament de Celrà ha retirat del Sabadell puja a 2.757.000 euros. Els diners estaven repartits en quatre comptes diferents. En un hi havia 357.000 euros; en un altre, 800.000; en un tercer, 700.000, i al quart, els 900.000 euros restants.

L'alcalde, Dani Cornellà, diu que ells no han fet res més "del què hauria de ser una normalitat arreu del país: passar els comptes a altres bancs que no estiguin atacant Catalunya". Cornellà assegura que el trasllat de la seu social "ha de tenir una resposta ciutadana i institucional evident". "No podem permetre que es generi encara més por; per això, l'Ajuntament ha decidit posar els diners en una altra entitat que respecti els drets nacionals de Catalunya", hi afegeix.



Anima a seguir l'exemple

L'alcalde ha animat la gent i altres ajuntaments que també tinguin diners al Sabadell que segueixin l'exemple de Celrà. "Cal que el banc s'adoni que el que va passar l'1-O a Catalunya és molt greu, i que la seva decisió no fa més que posicionar-los al costat d'un estat espanyol que utilitza la violència, l'amenaça i la por", diu Dani Cornellà.

"Traslladant la seva seu social, el Banc Sabadell s'ha apartat dels ciutadans de Catalunya, i han de rebre les conseqüències d'aquesta decisió", conclou. Celrà no és l'únic ajuntament català que ha retirat els diners que tenia amb l'entitat. En les últimes hores, també ho ha fet el de Sant Julià de Vilatorta (Osona).