Un home begut força a cops de peu la porta de la comissaria de la Jonquera

Entre les nou i les deu de la nit d'aquest passat divendres, un home va esbotzar a puntades de peu la porta de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Jonquera, que durant la nit roman tancada. L'individu, que segons els Mossos estava sota els efectes de l'alcohol, va mantenir-se durant mitja hora dins la comissaria assegut en una cadira, sense mostrar cap pretenció d'endur-se res, i així el van trobar els agents quan van arribar al lloc dels fets.

Segons la policia catalana, l'home va quedar detingut per un delicte de danys. Ahir al matí l'individu va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres i una estona després el jutge va decretar la seva llibertat.

A causa d'aquest incident, la comissaria va estar sense porta d'entrada fins ahir a les 3 de la tarda.



Manca de seguretat

El SAP (Sindicat Autònom de Policia) va denunciar ahir en un comunicat el que consideren «una manca de seguretat en la Comissaria de Mossos d'Esquadra de la Jonquera». L'edifici on estan ubicats els agents, que és prefabricat i provisional, «té uns elements de seguretat gairebé inexistents, i els que hi ha tenen un nivell molt baix de seguretat», explica el comunicat. A més, el SAP també va carregar contra les condicions en què es troba la comissaria on treballen, considerant que «dista molt de ser un edifici amb la seguretat que se li suposa a una comissaria de policia».

Quan els agents han de realitzar una patrulla ordinària, la comissaria queda buida i és vigilada pel porter automàtic que es controla des de la seu de Figueres, una situació que el sindicat titlla de «trista i molt greu» tenint en compte que l'Estat espanyol té decretat el nivell 4 d'alerta antiterrorista. El sindicat també denuncia a través del comunicat que dins del recinte, a banda dels armariets personals dels agents, hi ha material policial perillós confiscat pels agents com armes o substàncies estupefaents, i que poden resultar perilloses si no es troben sota els controls pertinents.

La portaveu del SAP, Imma Viudes, va lamentar l'incident tenint en compte els nivells elevats d'alerta terrorista i subratllant que «la Jonquera és un punt transfronterer». Davant d'aquests fets la portaveu va exigir un canvi en els protocols de seguretat, una demanda que «la nostra organització sindical ve denunciant des que es va obrir aquesta comissaria».



Reivindicació ciutadana

Aquests fets tenen lloc només unes dies després que el conseller d'Interior, Joaquim Forn, i l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, signessin un conveni per construir una comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra al municipi, substituint l'actual Oficina d'Atenció Ciutadana posada en funcionament l'any 2012 i complint així amb una vella reivindicació de la població on ja són presents la resta de cossos policials. A grans trets, l'acord estableix que el consistori cedeix els terrenys (en una zona propera a l'actual, a tocar del Parc de Bombers) i Interior té un any de coll per demanar la llicència d'obres. El compromís adquirit amb aquest conveni és que les obres comencin, a tot estirar, el 2020.

Viudes va reclamar als diferents actors polítics «implicació» per desencallar la construcció d'aquesta comissaria de la policia catalana en un punt «complicat» com és el municipi fronterer de la Jonquera. «El que no podem permetre és que hi hagi aquest nivell d'inseguretat quan fa dos mesos que hi va haver dos atemptats terroristes a Catalunya», va lamentar la portaveu del SAP.