Els Agents Rurals comissen 38 tones de pinyes a Cassà

Els Agents Rurals van comissar ahir al matí 38 tones de pinyes collides abans de la temporada hàbil al municipi de Cassà de la Selva. La recol·lecció de pinyes de pi pinyer és una activitat regulada i sotmesa a llicència expedida pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Tot aquell que vulgui recollir-ne ha de disposar d'una llicència de recol·lecció vigent, així com de l'autorització del propietari del lloc on es vulguin recollir. Aquesta pràctica no es pot fer en qualsevol època de l'any, i només disposa d'un període hàbil que va des de l'1 de novembre fins al 15 de maig. Fora d'aquestes dates marcades es considera furtivisme.

Només està permesa la recollida d'aquelles pinyes que siguin de tercer any, ja que es considera que és en aquell moment quan ja estan del tot madures i preparades per a la recol·lecció. Les de segon any no es poden agafar perquè encara són molt verdes. Durant la seva recollida cal deixar a l'arbre un mínim de 5 pinyes, de manera que se'n garanteixi suficientment la reproducció.



Balanç del 2016

Els Agents Rurals també van aprofitar per presentar un balanç de recollida de pinyes de l'any anterior en l'àmbit català. El 2016 van efectuar un total de 97 actuacions de vigilància i inspecció. A més, van comptabilitzar 6 denúncies, totes elles per infracció de la normativa de recollida i tinença de pinyes de pi pinyer.