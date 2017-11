Micromecenatge per a projectes educatius

Una campanya de micromecenatge avalada i reforçada per la Fundació Jaume Bofill –ja que també hi aporta diners– ha permès finançar 11 projectes educatius de naturalesa molt diferent arreu de Catalunya, entre els quals hi ha un hort escolar a l'institut Cap Norfeu de Roses. Aquest projecte, pensat per millorar la convivència intergeneracional, els hàbits alimentaris i l'atenció a l'alumnat més vulnerable, ja ha reunit 2.176 euros dels 3.648 que s'ha proposat com a fita.

Trenta-vuit projectes es van presentar a la convocatòria del projecte «Fem Educació», que la Fundació Jaume Bofill va obrir al febrer amb el suport de la Fundació Goteo i per al qual ara crida a col·laborar. Ara, l'entitat recorda que, durant el període en què la convocatòria va està oberta, més de setanta emprenedors educatius van rebre assessorament per adequar les seves propostes a les bases de la crida.

De totes les candidatures, se'n van seleccionar 13 per participar en aquest programa de micromecenatge per a la innovació educativa, que s'estructura en dues rondes de 40 dies cadascuna. La primera va servir per aconseguir un finançament mínim i la segona, a la que van passar 11 iniciatives i que encara està oberta, ha de servir per arribar a la xifra considerada com a òptima. El de Roses és l'únic projecte gironí.

Fins ara, més de 750 col·laboradors han donat suport econòmic als projectes esc0lars i han permès recollir 62.924 euros, 22.581 dels quals els ha aportat la Fundació Jaume Bofill a través del fons que anomena «regadiu» i que té com a finalitat augmentar les opcions d'èxit de projectes com el de l'hort de l'institut rosinc («Hortalitza't, Norfeu!»). Pels promotors del programa, el micromecenatge «ha demostrat ser un recurs valuós per implicar a moltes persones i comunitats al voltant d'un projecte». Des del seu punt de vista, «més que una forma de buscar finançament, el que planteja és una manera diferent de relacionar-se i de col·laborar».